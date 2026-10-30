Μεσσηνία: 46χρονος Αλβανός βρέθηκε νεκρός στα Κρεμμύδια

Ενας 46χρονος Αλβανός βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί σε αγροτική περιοχή στα Κρεμμύδια του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Ο 46χρονος που ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στα Κρεμμύδια ξεκίνησε νωρίς το πρωί να πάει για αγροτικές εργασίες σε ένα χωράφι με ελιές, στην περιοχή Πέντια. Λίγο πριν τις 8 το πρωί κάτοικος του χωριού τον βρήκε δίχως τις αισθήσεις του μακριά από το τρακτέρ του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όμως ήταν αργά μιας και ο άτυχος 46χρονος ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αισθάνθηκε έντονο πόνο και όταν τον βρήκαν έπιανε με τα χέρια το στήθος του και ήταν 20 περίπου μέτρα μακριά από το τρακτέρ του, πεσμένος κάτω.

Ο αιφνίδιος θάνατος του εκτιμάται πως ήταν από παθολογικά αίτια και έχει αποκλειστεί η περίπτωση εγκληματικής ενέργειας ή ατυχήματος. Στη σορό του παραγγέλθηκε να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να φανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ προανάκριση για το δυσάρεστο συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Πύλου.

Στα Κρεμμύδια από το πρωί επικρατεί πένθος και το κλίμα είναι πολύ βαρύ, μιας και ο 46χρονος που ήταν πατέρας τριών παιδιών, τα δύο εκ των οποίων ανήλικα, διέμενε πολλά χρόνια στο χωριό και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ρεπορτάζ Κώστας Ηλιόπουλος – eleftheriaonline.gr