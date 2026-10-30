ΕΟΠΥΥ: Ποιες διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται προσωρινά από το Ψηφιακό Αποθετήριο – Όλη η λίστα

Σε προσωρινή εξαίρεση συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων από την υποχρεωτική ανάρτηση τους στο Ψηφιακό Αποθετήριο προχωρά ο ΕΟΠΥΥ, ενόψει της εφαρμογής του νέου μέτρου από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα ο Οργανισμός αποφάσισε την εξαίρεση 91 εξετάσεων, για τις οποίες προς το παρόν δεν θα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή υποβολή των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο.

Οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να αναρτώνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες: αιματολογικές, ανοσολογικές, βιοχημείας, μικροβιολογικές, ορμονολογικές, καθώς και τις αντίστοιχες κατηγορίες εξετάσεων RIA.

Αξίζει να τονιστεί ότι η καταχώριση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των γιατρών και των διαγνωστικών εργαστηρίων για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιούν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

ΕΟΠΥΥ: Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνονται στην εξαίρεση

Στη λίστα των εξετάσεων που εξαιρούνται προσωρινά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις καλλιέργειες ούρων, κοπράνων και πτυέλων, αιμοκαλλιέργειες, αντιβιογράμματα, παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων, μικροσκοπικές εξετάσεις σπέρματος και άλλες.

Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΠΥΥ, η εξαίρεση είναι προσωρινή και ο Οργανισμός θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερώσει για την άρση της ανά εξέταση.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις που αφορούν στο Ψηφιακό Αποθετήριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΗΔΥΚΑ.

Πηγή: healthreport.gr