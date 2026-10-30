Από την Ζάκυνθο… στην Αλάσκα: Η επιχειρηματίας που “κατέκτησε” την παιδική γαστρονομία (video)

Από τη Ζάκυνθο μέχρι την παγωμένη Αλάσκα, η Ζωή Μαρούδα-Τζιόλα κουβαλά μαζί της τις ελληνικές της ρίζες, τις γεύσεις της πατρίδας και πάνω απ’ όλα την αξία της προσφοράς

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Μια γυναίκα που σπούδασε Ιατρική, αλλά μέσα από τις εμπειρίες της ανακάλυψε πως η φροντίδα του ανθρώπου περνά και μέσα από το καλό, ποιοτικό και σπιτικό φαγητό.

Δημιούργησε τη δική της επιχείρηση στην Αλάσκα, μετατρέποντας τις παιδικές μνήμες και τις οικογενειακές αξίες σε μια ξεχωριστή επιχειρηματική διαδρομή.

Και σήμερα φιλοδοξεί να φέρει ένα κομμάτι αυτής της γεύσης και της ελληνικής φιλοξενίας πίσω στην πατρίδα. Δείτε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νατάσα Πατρινού, στον Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού: