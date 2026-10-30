Χτύπημα της ΔΑΟΕ στο οργανωμένο έγκλημα | Εξαρθρώθηκε σπείρα που δρούσε στη Ζάκυνθο και σε 8 ακόμη περιοχές

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όπου αναφέρει ότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη απατών του Ελληνικού Δημοσίου με φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην ευρεία αστυνομική επιχείρηση που σημειώθηκε πέρασαν και από τη Ζάκυνθο, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομά όπως και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Να πούμε ότι η περίπτωση αφορά το σκάνδαλο με την επιχείρηση “Χωριάτικο” που είδε το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση

“Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη απατών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διακεκριμένη φοροδιαφυγή, στην πλαστογραφία και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν -59- άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά -149- κατηγορούμενοι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που εδρεύουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με τη συμμετοχή και συνδρομή αστυνομικών Υπηρεσιών της Αττικής και της περιφέρειας, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2016, έχοντας αναπτύξει ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, καθώς και οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Ειδικότερα, τα μέλη της είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν -430- αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα, εκ των οποίων -340- χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, ενώ στην πραγματικότητα τελούσαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία απέκρυπταν την πραγματική τους ιδιότητα, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».

Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Κεντρικό στοιχείο του τρόπου δράσης της οργάνωσης αποτελούσε η συστηματική συσσώρευση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών που τις δημιουργούσαν από νέες επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα, υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.

Ειδικότερα, οι οφειλές προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από:

•τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,

•τη μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος,

•τη μη καταβολή μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), από συμβάσεις παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας,

•τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού και

•τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων δεν οφειλόταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε συνειδητή επιλογή, ενταγμένη στον συνολικό σχεδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, παρά τη συσσώρευση σημαντικών οφειλών, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πολυάριθμες διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, χορηγήσεις άτοκων και μακροχρόνιων δανείων, καθώς και καταβολές ιδιαίτερα υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε περίπτωση δήλωσης αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου -1,2- εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε συνεχή επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγορά πολυτελών οχημάτων και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, εμφανίζοντας τρόπο διαβίωσης δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι πραγματικοί διαχειριστές διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.

Όταν οι εταιρείες αυτές συσσώρευαν σημαντικά χρέη, αντικαθίσταντο από νέες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα είσπραξης των αρμόδιων Αρχών στρέφονταν κατά εταιρειών-«κελυφών», καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων.

Ταυτόχρονα, μέσω της χρησιμοποίησης παρένθετων προσώπων ως τυπικών διαχειριστών, οι πραγματικοί υπεύθυνοι απέκρυπταν την ταυτότητά τους, ενώ οι φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές διοικητικές Αρχές εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με διαφορετικές και δήθεν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν διαδοχικούς κρίκους του ίδιου επιχειρηματικού δικτύου, υπό κοινή αφανή διοίκηση, γεγονός που επέτρεπε στην οργάνωση να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, αποφεύγοντας συστηματικά την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Για την υποστήριξη του μηχανισμού αυτού, χρησιμοποιούνταν -32- διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά για τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τερματικές συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του δικτύου, με σκοπό την απόκρυψη οικονομικών ροών, πραγματικών δικαιούχων και φορολογητέας ύλης.

Με τις πρακτικές αυτές επιδιωκόταν η απόκρυψη πραγματικών εσόδων και η εμφάνιση μειωμένης φορολογητέας ύλης, περιορίζοντας τεχνητά τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική οργάνωση εξασφάλιζε και αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που εκπλήρωναν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, καθώς μπορούσε να επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της και να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς”.