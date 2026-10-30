Γρίπη των πτηνών: Σε επιφυλακή οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών στα Ιόνια – Ενημέρωση από την Δ/νση Κτηνιατρικής

– Αυξημένα κρούσματα καταγράφονται σε χώρες των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και στην Αλβανία

– Έκκληση της Περιφέρειας για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Αυξημένη προσοχή από τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών ζητά η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων γρίπης των πτηνών σε χώρες των Βαλκανίων. Μάλιστα, κρούσμα εντοπίστηκε και σε οικόσιτη εκτροφή στη γειτονική Αλβανία, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των πουλερικών και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη γρίπη των πτηνών, αναφέρεται: “Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενημερώνει για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη γρίπη των πτηνών. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε χώρες των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και σε οικόσιτη εκτροφή στην γειτονική Αλβανία. Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν τα παρακάτω μέτρα, ώστε να προστατεύσουν τα πτηνά τους και να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου.

Η γρίπη των πτηνών είναι μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα πτηνά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στα εκτρεφόμενα πουλερικά. Τα άγρια πτηνά, ιδιαίτερα τα υδρόβια (αγριόπαπιες, αγριόχηνες, κύκνοι κ.λπ.), μπορούν να μεταφέρουν και να διασπείρουν τον ιό, ακόμη και χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα. Η μετάδοση γίνεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα πτηνά ή έμμεσα, μέσω μολυσμένου νερού, τροφής, εξοπλισμού, υποδημάτων και άλλων αντικειμένων.

Τα συμπτώματα των πουλερικών που πρέπει να σας ανησυχήσουν είναι οι αιφνίδιοι θάνατοι, τα αναπνευστικά προβλήματα, το πρήξιμο στο κεφάλι, το μελάνιασμα του λειριού ή των καλλαίων, η μειωμένη ωοτοκία, η πτερόρροια και η γενικότερη κατάπτωση.

Τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας για τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών:

•Διατηρείτε τα πουλερικά σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους, προστατευμένους από την επαφή με άγρια πτηνά, με χρήση σητών ή διχτυών όπου απαιτείται.

•Παρέχετε τροφή και νερό σε προστατευμένο χώρο, μη προσβάσιμο από άγρια πτηνά.

•Διατηρείτε καθαρό τον χώρο εκτροφής και αποφεύγετε τη συγκέντρωση στάσιμων νερών και τροφών που προσελκύουν άγρια πτηνά.

•Καθαρίζετε τα χέρια και απολυμαίνετε τα υποδήματα πριν και μετά την είσοδο στον χώρο εκτροφής.

•Αποφεύγετε την επαφή των πουλερικών με άγρια πτηνά και διαχωρίζετε τις πάπιες και τις χήνες από τα υπόλοιπα πουλερικά.

•Αποφεύγετε την απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο

•Αγοράζετε νέα πουλερικά μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές. Μην αγοράζετε ή μεταφέρετε πτηνά άγνωστης προέλευσης ή από περιοχές και χώρες με κρούσματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων καλείστε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. στα τηλέφωνα: 26613 64502, -503, -506”.

Φωτογραφία: tovima.gr