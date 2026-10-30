Στην Καλαμάτα η Αυτοδιοίκηση για τα μεγάλα ζητήματα των δήμων | 5-7 Νοεμβρίου το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

Χρηματοδότηση, προσλήψεις, νερό, απορρίμματα και πολιτική προστασία στην ατζέντα του συνεδρίου

Από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν τα οικονομικά των δήμων, η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η κοινωνική πολιτική, αλλά και οι δυνατότητες ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η χρηματοδότηση και η στελέχωση των δήμων

Οι οικονομικές δυνατότητες των δήμων και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου. Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία με αντικείμενο την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί και μελέτη για την καταγραφή και αποτύπωση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τον τρόπο χρηματοδότησης και τη δυνατότητα των δήμων να καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Στις εργασίες της συγκεκριμένης ενότητας θα συμμετέχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Νερό, ενέργεια και απορρίμματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην ενέργεια, στα απόβλητα και στους υδάτινους πόρους. Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθούν η διαχείριση των απορριμμάτων, η κυκλική οικονομία και η ενεργειακή αυτάρκεια, ζητήματα που συνδέονται τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με το κόστος λειτουργίας των δημοτικών υποδομών.

Πολιτική προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών θα αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο συζήτησης, με τη θεματική «Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων: Πρόληψη, Ετοιμότητα και Ανθεκτικότητα». Το ζήτημα αφορά άμεσα τη λειτουργία των Δήμων, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα απέναντι σε πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα ακραία φαινόμενα. Η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των υπηρεσιών, ενίσχυσης της πρόληψης και βελτίωσης της ετοιμότητας των τοπικών μηχανισμών θα βρεθεί στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν ο υφ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ν. Παπαευσταθίου και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας. Εισηγητής θα είναι, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Θεσμικές αλλαγές και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη θεματική ενότητα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό. Η ισότητα, η συνταγματική αναθεώρηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν τους βασικούς άξονες της συζήτησης, με στόχο να εξεταστούν οι αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και τη σχέση της με την Αυτοδιοίκηση. Στη συνεδρία θα συμμετέχει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Νησιωτικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νησιωτικές περιοχές παρουσιάζει η ενότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, με επίκεντρο τη νησιωτικότητα, τις ορεινές περιοχές και την αγροτική οικονομία. Τα ζητήματα αυτά αφορούν άμεσα και τα Ιόνια Νησιά, όπου οι δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές, τις μετακινήσεις, την εποχική αύξηση του πληθυσμού και την πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες. Στις τοποθετήσεις των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με την εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΕ και την ομιλία του υπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου.

Γεωργία Καλαμαρά