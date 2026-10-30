Με το φευγιό του, ο Ηλίας Μακρής, εκχωρεί σε όλους μας μια απροσμέτρητη συγκίνηση | Γράφει ο Τάκης Κεφαλληνός

Τάκης Κεφαλληνός Συντάκτης άρθρου

Όσο και αν η πραγματικότητα της προσωπικής ζωής του αγαπημένου μας φίλου υπήρξε τρικυμισμένη, άλλο τόσο δίδαξε, με την στάση του, ότι η ζωή συνεχίζεται.

Η μνήμη, μέσα στην πολύχρονη γνωριμία μας, ως σκληρή πέτρα της υπομονής τον ορίζει. Η υπομονή έδιδε ανάπαυση στη συνείδησή του και προσδιόριζε τον ασυντρόφιαστο χαρακτήρα του: ευγενικός και λιγομίλητος, ποτέ δεν γνώρισε την επανάληψη του «εγώ», και καλός γονιός που μας εξωτερίκευε τα προβλήματα, ακολουθώντας τη ρήση του Στέλιου Καζαντζίδη: «τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν»!

Σαν ταξιδιώτης στέκει ο Ηλίας σ’ έναν κόσμο που ίσως δεν του ανήκει πια. Κι’ εμείς μένουμε πίσω να νοσταλγούμε το παρελθόν, αδιαφορώντας για το αιώνιο μοιρολόι της ζωής, «Σαν να ‘χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου!».

Ζάκυνθος 26 0κτώβρη του 2026