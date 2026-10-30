Πρέπει να γίνουν άμεσα έργα…

Ο χειμώνας έφτασε και ελπίζουμε οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου να έχουν ολοκληρωθεί, καθώς από την Περιφέρεια βλέπουμε μέχρι στιγμής κινητοποίηση.

Στόχος είναι να μην προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όμως η ανησυχία παραμένει έντονη, κυρίως για τα πρανή της Μπόχαλης και τον κίνδυνο κατολισθήσεων που επισημαίνουν οι κάτοικοι.

Όπου κι αν έχει «κολλήσει» η διαδικασία, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα. Σε περίπτωση έντονου καιρικού φαινομένου, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Τα έργα έπρεπε να είχαν προχωρήσει εδώ και καιρό και να μην φτάνουμε στο σημείο να διαμαρτύρονται το Τοπικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι.

Το μόνο που ευχόμαστε είναι να μην υπάρξει κάποιο δυσάρεστο ή καταστροφικό περιστατικό και τα πρανή να αντέξουν και αυτόν τον χειμώνα.

Διονύσης Μπινιώρης