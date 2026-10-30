Καφέ σε κάθε γωνιά… και η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό

Τα στοιχεία για τις καφετέριες και τα μπαρ στη Ζάκυνθο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

Το νησί βρίσκεται στην 3η θέση πανελλαδικά, με 8,9 καφέ και μπαρ ανά 1.000 κατοίκους. Πέρα από την κατάταξη, τα στοιχεία αυτά δείχνουν κάτι πολύ σημαντικό για την τοπική οικονομία: πόσο πολύ εξαρτάται από τον τουρισμό και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν…

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, περίπου 700 επιχειρήσεις έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εστίαση και τις συναφείς υπηρεσίες, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν δηλωμένο καφέ ή μπαρ ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει στην «ΗΜΕΡΑ» ο υπεύθυνος Μητρώου του ΓΕΜΗ στο Επιμελητήριο Ζακύνθου, Διονύσης Πέττας, 4 στις 5 νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, στα καταλύματα και στην εστίαση.

Ανοίγουν επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέες δραστηριότητες και αρκετοί επαγγελματίες προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε μια οικονομία που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό. Για να υπάρχουν τόσα καταστήματα και να συνεχίζουν να ανοίγουν καινούργια, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση και ότι αρκετοί βλέπουν μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν… Ο καφές, άλλωστε, έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για πολύ κόσμο, ντόπιους και επισκέπτες. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, η αγορά κινείται γύρω από αυτή τη συνήθεια. Το ερώτημα, όμως, είναι αν η μεγάλη αυτή παρουσία επιχειρήσεων σημαίνει απαραίτητα και μια δυνατή τοπική οικονομία. Γιατί οι πολλές επιχειρήσεις δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι όλοι έχουν καλά έσοδα, ότι βγάζουν κέρδος ή ότι μπορούν να αντέξουν στον χρόνο… Ένα κατάστημα μπορεί να έχει αρκετή δουλειά το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να καλύψει τα έξοδά του και τους μήνες που η κίνηση είναι πολύ μικρότερη. Τα ενοίκια, οι λογαριασμοί, οι προμήθειες, οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις δεν σταματούν όταν τελειώνει η σεζόν. Και όσο περισσότερα καταστήματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο ανταγωνισμός. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι μια επιχείρηση που ανοίγει δεν θα τα καταφέρει. Χρειάζεται, όμως, να ξεχωρίζουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων από την πραγματική εικόνα της αγοράς. Άλλο είναι να ανοίγουν πολλά καταστήματα και άλλο να γνωρίζουμε πόσα από αυτά είναι κερδοφόρα και πόσα καταφέρνουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τα στοιχεία, οι περίπου 4.000 επιχειρήσεις που αναφέρονται ότι έχουν συμπληρωματική δραστηριότητα καφέ ή μπαρ δεν είναι 4.000 ξεχωριστά καφέ. Μπορεί να είναι ξενοδοχεία, καταλύματα ή άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν και αυτή την υπηρεσία. Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική, για να έχουμε σωστή εικόνα και να μην οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα για τον πραγματικό αριθμό των καταστημάτων. Το ίδιο ισχύει και για την αναλογία ανά 1.000 κατοίκους. Όπως επισημαίνει και ο κ. Πέττας, αν συνυπολογίσουμε την τουριστική κίνηση, η εικόνα αλλάζει. Αυτό δεν ακυρώνει τα στοιχεία, αλλά δείχνει ότι χρειάζεται να τα εξετάζουμε μαζί με τις ιδιαιτερότητες ενός τουριστικού νησιού… Η Ζάκυνθος έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της οικονομίας της με τον τουρισμό. Τα καταλύματα, η εστίαση και οι μεταφορές συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ενώ και πολλές άλλες δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική περίοδο. Αυτό δημιουργεί δουλειές και εισόδημα. Στηρίζει επαγγελματίες, εργαζομένους και οικογένειες. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί και μια εξάρτηση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Αν μια χρονιά δεν πάει καλά τουριστικά, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Φτάνουν στα καφέ, στα εστιατόρια, στις μεταφορές και σε πολλές ακόμη επιχειρήσεις που περιμένουν την σεζόν για να βγάλουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

Κάθε νέα επιχείρηση που λειτουργεί σωστά μπορεί να δώσει δουλειά και να ενισχύσει την αγορά. Το ζήτημα είναι αν όλη αυτή η δραστηριότητα βοηθά την οικονομία του νησιού να σταθεί καλύτερα.. Η ανάπτυξη δεν φαίνεται μόνο στον αριθμό των επιχειρήσεων, αλλά και στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, στους μισθούς που δίνονται, στα χρήματα που μένουν στον τόπο και στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τους δύο ή τρεις μήνες της έντονης κίνησης.

Επομένως, το πιο σημαντικό δεν είναι να μετράμε πόσα καφέ υπάρχουν σε κάθε δρόμο, αλλά το να μπορεί η Ζάκυνθος να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της όλο τον χρόνο, χωρίς να εξαρτάται τόσο πολύ από το πώς θα πάει κάθε σεζόν…

Γεωργία Καλαμαρά