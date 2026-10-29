Η αντιπυρική τελειώνει, αλλά η μάχη της πρόληψης συνεχίζεται | Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου 2026, η προσοχή στρέφεται πλέον στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, στην προετοιμασία για τον χειμώνα, αλλά και στον σχεδιασμό για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

Έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Σε έναν πρώτο απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, ο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος σημειώνει ότι οι περισσότερες εστίες αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλες πυρκαγιές. «Τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος, η οποία ήταν αρκετά απαιτητική. Υπήρξαν πολλές μέρες με μεγάλες θερμοκρασίες και αρκετές μέρες με ισχυρούς ανέμους. Σε γενικές γραμμές, πήγαμε πάρα πολύ καλά από πλευράς πυρκαγιών. Υπήρξαν κάποια περιστατικά που καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε σε πρώτο χρόνο. Είχαμε αρκετές ενάρξεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν γρήγορα και καταφέραμε να μην εξελιχθούν σε κάτι μεγάλο», αναφέρει.

Ο ανθρώπινος παράγοντας πίσω από τις πυρκαγιές

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απροσεξία και η αμέλεια εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες εκδήλωσης πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών. «Το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών πάντα οφείλεται στον άνθρωπο και στην απροσεξία ή σε κάποιο ατύχημα. Αυτό έχει προκύψει στατιστικά μέσα από τα χρόνια και δεν είναι μόνο τοπικό. Για αυτό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ενέργειές μας, ώστε να ελαττώνουμε τις πιθανότητες έναρξης πυρκαγιάς. Τα πιο πολλά περιστατικά είναι θέμα αμέλειας και ανθρωπογενούς προέλευσης», εξηγεί ο κ. Αλεξόπουλος.



Κων. Αλεξόπουλος «Πήγαμε πάρα πολύ καλά από πλευράς πυρκαγιών»

Σε καλό επίπεδο οι καθαρισμοί, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

Η ανταπόκριση των πολιτών στους καθαρισμούς αξιολογείται από τον κ. Αλεξόπουλο θετικά, ωστόσο η πρόληψη παραμένει μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί συνέπεια. «Οι καθαρισμοί ήταν σε καλό επίπεδο φέτος το καλοκαίρι. Ο κόσμος προέβη σε καθαρισμούς και από την γενική εικόνα θεωρώ ότι ήμαστε σε ένα καλό επίπεδο, το οποίο, βέβαια, επιδέχεται βελτίωσης», υπογραμμίζει.

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής, των φορέων και των πολιτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή καταστροφών, όπως τονίζει ακολούθως ο κ. Αλεξόπουλος. «Θα ήθελα να τονίσω ότι η προσπάθεια είναι πάντα ομαδική. Η προσπάθεια δεν είναι μόνο της υπηρεσίας. Είναι και των φορέων και των πολιτών και του καθενός ξεχωριστά. Όλο αυτό το διάστημα τονίζαμε πόσο σημαντικό είναι όλοι να προσέχουμε, ώστε να μην γίνουμε η αιτία και η αφορμή για την έναρξη μιας καταστροφής. Όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, υπήρξε προσοχή από τον κόσμο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, προκειμένου να έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση που να αποτρέπει τις καταστροφές και να μας προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής», ισχυρίζεται.

Προσοχή στις καύσεις αγροτικών υπολειμμάτων και στην ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών

Μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. «Από τον νέο μήνα, που θα επιτρέπεται η καύση αγροτικών υπολειμμάτων, πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτών που κάνουμε, να προσέχουμε να μην βάζουμε φωτιές τις ημέρες που έχει πολύ αέρα ή κοντά στο δάσος. Γενικά θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, ώστε να μην έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη», διευκρινίζει ο κ. Αλεξόπουλος στο σημείο αυτό.

Παράλληλα, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου υπενθυμίζει ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και άλλων απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον και μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους. «Δεν θα πρέπει, είτε πρόκειται για ογκώδη είτε για οποιοδήποτε είδος απορρίμματος, να τα πετάμε εκεί που δεν είναι καθορισμένο να πηγαίνουν. Υπάρχει ο τρόπος μέσω της συλλογής των απορριμμάτων που γίνεται από τους δήμους, να πάνε τα απορρίμματα εκεί που πρέπει. Οπουδήποτε αλλού και ρύπανση προκαλούν και πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε αυτό», σημειώνει.

Η ενημέρωση των πολιτών ως βασικό εργαλείο πρόληψης

Η συστηματική ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελούν βασικούς άξονες της προσπάθειας για τη μείωση των περιστατικών πυρκαγιάς. Ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρει: «η ενημέρωση του κόσμου αποτελεί βασικό στόχο. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για αυτό, ώστε μέσα από την ενημέρωση και την προσοχή του καθενός να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα».

Προετοιμασία για πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα

Μετά την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, η Πυροσβεστική στρέφει την προσοχή της στην αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με τις χειμερινές καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα ξεκινά η προετοιμασία για την επόμενη θερινή περίοδο. «Μετά την αντιπυρική περίοδο, εμείς ήδη έχουμε αρχίσει και προετοιμαζόμαστε για τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα και για πλημμύρες που μπορεί να προκύψουν τον χειμώνα. Επιπλέον, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ξεκινάει ,όπως πάντα, η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο», δηλώνει ο Διοικητής.

Παράλληλα, οι εργασίες καθαρισμού των σημείων απορροής των υδάτων θεωρούνται σημαντικές για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Ο κ. Αλεξόπουλος σημειώνει τα εξής: «πέρυσι παρόλο που είχαμε πάρα πολλές βροχές, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Από την ενημέρωση που έχω από την Περιφέρεια και τον Δήμο, γίνονται εργασίες για καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων όπου πηγαίνουν τα όμβρια ύδατα. Θεωρώ ότι αν γίνουν όλα αυτά εγκαίρως, δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι σε σημεία που έχουν προκύψει και άλλες φορές , που είναι εντελώς επίπεδα και η παροχή του νερού γίνεται λίγο πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι εφόσον γίνουν εγκαίρως οι καθαρισμοί σε τράφους και φρεάτια, δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, αυτό πάντα έχει να κάνει και με το πόσο έντονο μπορεί να είναι ένα φαινόμενο. Όταν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχουμε μια δύσκολη ημέρα λόγω κακοκαιρίας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μερικές ώρες και θα περάσει, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας λίγο αργότερα».

Η ασφάλεια προτεραιότητα όλο τον χρόνο

Όπως τονίζει καταληκτικά ο κ. Αλεξόπουλος, η πρόληψη δεν περιορίζεται στη θερινή περίοδο και στις δασικές πυρκαγιές. Η προσοχή στους κινδύνους της καθημερινότητας, ακόμη και μέσα στο σπίτι, παραμένει απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. «Στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε πάντοτε την ασφάλειά μας και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όχι μόνο το καλοκαίρι και όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και ολόκληρο το χρόνο, ακόμα και μέσα στα σπίτια μας. Για παράδειγμα, τώρα που θα έρθουν οι γιορτές και θα στολίσουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, θα πρέπει να προσέχουμε για προκλήσεις πυρκαγιών και τυχόν ατυχήματα. Η σωματική ακεραιότητα του καθενός είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πάντα θα πρέπει να κινούμαστε με γνώμονα αυτή, για να μην θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους γύρω μας».

Σοφία Βαρδακαστάνη