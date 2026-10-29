Δ. Ακτύπης: «Προχωρούν τα μεγάλα έργα» | Απαντά στην κριτική του ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για Αργάσι, λιμάνι, Ναυάγιο και ΧΥΤΑ

Τι είπε για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, την αποκατάσταση του Εργατικού Κέντρου, το Αργάσι, το λιμάνι, το Ναυάγιο και τον ΧΥΤΑ στον Σκοπό

Ο Βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης απάντησε στην κριτική που δέχεται για την πορεία των έργων και τις υποδομές του νησιού, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές παρεμβάσεις περνούν πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του Εργατικού Κέντρου, στην παραλία του Αργασίου, στην εκβάθυνση του λιμανιού, στο Ναυάγιο και στον ΧΥΤΑ στον Σκοπό, ενώ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, θέτοντας το ερώτημα ποιες μελέτες και ποια έργα προχώρησαν κατά τα προηγούμενα 42 χρόνια… Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας ότι θα προχωρήσουν στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Για τις εξορύξεις

Αναφερόμενος στις εξορύξεις υδρογονανθράκων και στις ανησυχίες που διατυπώνονται για την περιοχή του Ιονίου, ο κ. Ακτύπης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει στο πλαίσιο της νομιμότητας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε να διατρέξουμε κανέναν κίνδυνο για τα θαλάσσια σύνορά μας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια που συζητούσαμε για τις εξορύξεις, για πρώτη φορά πλέον στην περιοχή τη δική μας θα γίνουν οι συγκεκριμένες εξορύξεις των υδρογονανθράκων. Οι ερευνητικές ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε με τους ξένους ομίλους που είναι εδώ στην περιοχή θα προχωρήσουν και, από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε έχει διαφωνία, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει πως εμείς, μέσα στα σύνορά μας, μέσα στις νόμιμες περιοχές τις οποίες έχουμε και εκεί που είναι η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα κάνουμε αυτό το οποίο προβλέπεται από τον νόμο».

Για Εργατικό Κέντρο: «Βρέθηκαν τα χρήματα, γύρω στα 3 εκατομμύρια»

Στη συνέχεια, ο κ. Ακτύπης αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, εξηγώντας ότι η υπόθεση είχε νομικές εκκρεμότητες, λόγω της ιδιοκτησιακής σύνθεσης του ακινήτου, οι οποίες έπρεπε να διευθετηθούν πριν προχωρήσει το έργο. «Ένα Εργατικό Κέντρο βρέθηκε να έχει μέσα και ιδιώτες, να έχει το 57% το ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, το 37% το Εργατικό Κέντρο και, ταυτόχρονα, να υπάρχουν και δύο ιδιώτες μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Υπήρχαν νομικά θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν για να προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα, φτιάχτηκε η στέγη, γιατί τα κεραμίδια έτρεχαν, ήταν διαλυμένα και έμπαιναν τα νερά μέσα, δημιουργώντας προβλήματα στο κτίριο. Δεύτερον, έγινε μία ολοκληρωμένη μελέτη από το Πολυτεχνείο για τη στατικότητά του και για τον εξωραϊσμό του. Βρέθηκαν τα χρήματα, γύρω στα 3 εκατομμύρια, για να κάνουμε την αποκατάσταση του κτιρίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο στο κέντρο της πόλης», ανέφερε.

Αργάσι, λιμάνι και Ναυάγιο: «Ο εργολάβος θα έρθει άμεσα να ξεκινήσει»

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει δεχθεί για την πορεία των έργων, φέρνοντας ως παράδειγμα την παραλία του Αργασίου. Όπως είπε, στο παρελθόν είχε αμφισβητηθεί η εξασφάλιση των χρημάτων για το έργο, ενώ σήμερα τίθενται ερωτήματα για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. «Βέβαια, υπήρξε και μία ανακοίνωση, στην οποία δεν μας επιτρέπει και ο χρόνος να αναφερθούμε. Όταν μιλούσαμε για την παραλία του Αργασίου, με ανάγκασαν να πάω να κάνω γενική συνέλευση στο Αργάσι, λέγοντας ότι τους κοροϊδεύαμε και ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για να κάνουμε το έργο. Σήμερα, μας λένε πότε θα έρθει ο εργολάβος. Τους λέμε, λοιπόν, ότι ο εργολάβος θα έρθει άμεσα να ξεκινήσει. Τώρα ξέχασαν τα χρήματα, τώρα θυμήθηκαν τον εργολάβο και πότε θα ξεκινήσει».

Σχετικά με την εκβάθυνση του λιμανιού, ο κ. Ακτύπης επανέλαβε ότι έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος, σημειώνοντας ότι το βασικό ζήτημα που απομένει αφορά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες. «Τους τα έχω πει 150.000 φορές. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. Η εκβάθυνση του λιμανιού ήδη έχει ανάδοχο. Ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει με τα περιβαλλοντικά, γιατί δυστυχώς το λιμάνι λειτουργεί όλα τα χρόνια χωρίς περιβαλλοντική μελέτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κοιτάμε να κάνουμε εξαίρεση και μάλλον αυτό το έχουμε πετύχει, να εξαιρεθούμε από τις περιβαλλοντικές μελέτες, για να κάνουμε το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο έχουμε και τη χρηματοδότηση και τον εργολάβο».

Για το Ναυάγιο, ο Βουλευτής ανέφερε ότι υπάρχει επίσης ανάδοχος, ενώ εξήγησε ότι χρειάστηκε να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν. «Έχουμε ήδη το έργο στο Ναυάγιο, για το οποίο έχουμε ανάδοχο. Είχαμε δύο ενδιαφερόμενους. Υπήρχε, όμως, μία διαφορά πάνω από 10% ο ένας με τον άλλον σε αυτό που δήλωσαν και έπρεπε να δικαιολογήσει αυτός που έδωσε τη μεγαλύτερη προσφορά, πάνω από 10% από τον δεύτερο, γιατί την έδωσε. Νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει και προχωράμε πλέον στο ζήτημα της παραλίας, της επέκτασης της παραλίας κατά 30 μέτρα. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τον χειμώνα. Ο εργολάβος ο οποίος θα το αναλάβει θα προχωρήσει».

«Αυτά δεν είναι σχεδιασμός για τα έργα στη Ζάκυνθο;»

Ο κ. Ακτύπης απάντησε και στην κριτική που ασκείται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον σχεδιασμό και την πορεία των έργων στο νησί. Υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όσα έχουν μελετηθεί, έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης. «Αλήθεια, όταν γίνεται ένας σχεδιασμός για τα έργα στη Ζάκυνθο, όλα δεν προβλέπονται; Δηλαδή, αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν, αυτά τα οποία μελετήθηκαν και προκηρύχθηκαν, αυτά τα οποία έχουν ανάδοχο, αυτά τα οποία ξεκινάνε, αυτά τα οποία είναι στη διαδικασία των προκηρύξεων, όλα αυτά δεν είναι σχεδιασμός;;; Το 2019 που ανέλαβα εγώ ως βουλευτής, μπορούν να μου πουν αυτοί οι συγκεκριμένοι που τώρα μας κάνουν αυτή την επίθεση από το ΠΑΣΟΚ, ποιο ήταν το δικό τους έργο και ποιες ήταν οι μελέτες τους; Αν όλα αυτά που μου λένε εμένα ήταν θέμα βουλευτή να τα λύσει, 42 χρόνια είχαν τη βουλευτική έδρα στη Ζάκυνθο. Οι βουλευτές τους, αφού οι βουλευτές λύνουν όλα τα προβλήματα, γιατί δεν έλυσαν όλα αυτά τα ζητήματα επί 42 χρόνια και λένε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ανέλαβε μετά από 42 χρόνια, στα επτά χρόνια θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει όλα τα ζητήματα των υποδομών του νησιού; Αν τελικά, ο βουλευτής τα λύνει όλα αυτά, 42 χρόνια είχαν βουλευτή. Γιατί δεν έλυσαν τίποτα από όλα αυτά;».

Για τον ΧΥΤΑ στον Σκοπό: «Ξεκινάει το έργο»

Τέλος, ερωτηθείς για τις εξελίξεις αναφορικά με τις προσωρινές εκθέσεις της Διαχειριστικής για τα έργα ύδρευσης και τον ΧΥΤΑ στον Σκοπό, ο βουλευτής δήλωσε: «Από τα μέσα διαβάζω. Θέλω να πιστεύω ότι να μην έχουμε προβλήματα. Θα σας ενημερώσω και για το Εργατικό Κέντρο και για τον ΧΥΤΑ ο οποίος ξεκινάει. Μεγάλο θόρυβο έγινε ότι ο ΧΥΤΑ δεν ξεκινάει και ότι φάγαμε πρόστιμο 4,5 εκατομμύρια. Ξεκινάει ο ΧΥΤΑ. Δεν βλέπω να γράφεται τίποτα τώρα που ξεκινήσαμε και τα χρήματα μπήκαν, 8 εκατομμύρια και ξεκινάει το έργο. Έρχονται τα μηχανήματα για να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει. Δεν βλέπω καμία ενέργεια που θα γλιτώσουμε τα 4,5 εκατομμύρια. Να προσέξουμε όμως κάτι: Μήπως γλιτώσουμε τα 4,5 εκατομμύρια από το ΧΥΤΑ και μας τα χρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Δήμο ανεξαρτήτως εάν τα έργα έχουν εκτελεστεί ή όχι».

Γεωργία Καλαμαρά