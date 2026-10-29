Γ. Στασινόπουλος: «Κομβικό το τέλος του 2026 και οι αρχές του 2027 για τα έργα και τις προσλήψεις»

•Ξεκινούν οι εργασίες στην παραλία του Αργασίου

•Ανάδοχος για το κλειστό γυμναστήριο το επόμενο διάστημα

•Σήμερα ανοίγει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 81 μόνιμες θέσεις στον Δήμο

Στα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής και στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Όπως τόνισε, το τέλος του 2026 και οι αρχές του 2027 αποτελούν κομβική περίοδο για την υλοποίηση του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, με την έναρξη των εργασιών στην παραλία του Αργασίου και την ανάδειξη αναδόχου για το κλειστό γυμναστήριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα των πολιτών και στην καθαριότητα, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 81 μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο.

Τα έργα και ο προγραμματισμός

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το τέλος του 2026 και τις αρχές του 2027 καθοριστική περίοδο για την πορεία των έργων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις που είχαν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής πριν από τις εκλογές. Όπως δήλωσε: «Ειδικά το τέλος του 2026 και οι αρχές του 2027 είναι μία περίοδος κομβική για τη δημοτική αρχή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει για να ολοκληρώσει τα έργα, να ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της, τον οποίο είχε προτείνει και ψηφίστηκε από τον Ζακυνθινό λαό πριν από τις εκλογές. Βλέπουμε ότι τις επόμενες μέρες ξεκινάει η παραλία του Αργασίου. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και ανάδοχο για το κλειστό γυμναστήριο. Άρα, μεγάλα έργα τα οποία απασχολούσαν το νησί μας, βλέπουμε πλέον να παίρνουν τον δρόμο της λύσης».

«Έχει αλλάξει η καθημερινότητα των Ζακυνθινών»

Ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε και στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην καθαριότητα και στην εικόνα που παρουσιάζουν πλέον οι χώροι γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ σημείωσε ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει να προχωρήσει με διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία των υπηρεσιών. «Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητα των Ζακυνθινών. Βλέπουμε πλέον ότι η καθαριότητα στους κάδους είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε να υπάρχουν κάδοι καθαροί και καθαρό χώρο γύρω τους, ενώ τις άλλες χρονιές μαζεύαμε με τις τσάπες», ανέφερε.

Οι 81 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις νέες προσλήψεις προσωπικού, επισημαίνοντας ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 81 μόνιμες θέσεις στον Δήμο ανοίγει στις 30 Οκτωβρίου. Οι θέσεις αφορούν την πεζή καθαριότητα, την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Όπως δήλωσε: «Ανοίγει από τις 30 Οκτωβρίου ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 81 μόνιμες θέσεις για πεζή καθαριότητα, για καθαρίστριες εσωτερικών χώρων των κτιρίων και, φυσικά, για αποκομιδή. Άρα, βλέπουμε πως και η πεζή καθαριότητα, η καθημερινότητα, δηλαδή, του πολίτη, θα αρχίσει να αλλάζει. Λίγη υπομονή. Ποτέ δεν είχαν γίνει τόσες προσλήψεις στην ιστορία του Δήμου. Εκατό θέσεις εργασίας μέσα σε μία χρονιά. Είναι μεγάλη νίκη, μεγάλος αγώνας της δημοτικής αρχής για να φτάσει σε αυτό το σημείο».

Γεωργία Καλαμαρά