Χρηματοδοτήσεις δήμων 2025: Ποια θέση καταλαμβάνει η Ζάκυνθος

Μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστό των έκτακτων επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων των δήμων κατέγραψε το MyOTA, στο πλαίσιο ανάλυσης των δημοτικών προϋπολογισμών.

Η ανάλυση στηρίχθηκε σε στοιχεία των επιχορηγήσεων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, υπολογίζοντας για κάθε δήμο την ποσοστιαία συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό. Όπως αναφέρεται, ορισμένοι δήμοι παρουσιάζουν επιχορηγήσεις που ξεπερνούν το 20% ή και το 30%, ενώ άλλοι καταγράφουν ποσοστά μικρότερα του 2%. Η διαφοροποίηση είναι αρκετά έντονη ανάμεσα στις έξι κατηγορίες των δήμων. Στους μικρούς νησιωτικούς δήμους η αναλογία φτάνει στο 12,06%, στους μεσαίους ηπειρωτικούς στο 12,02% και στους μικρούς ηπειρωτικούς και ορεινούς στο 11,59%. Στον αντίποδα, στους δήμους των μητροπολιτικών κέντρων περιορίζεται στο 5,45%.

Πόσο αποτελεσματικά αξιοποιεί ο Δήμος Ζακύνθου τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχει στη διάθεσή του; Η εν λόγω ανάλυση παρέχει πλήρη εικόνα για κάθε δήμο χωριστά. Ειδικότερα η Ζάκυνθος βρίσκεται στην 61η θέση ανάμεσα στους 84 δήμους της ίδιας κατηγορίας. Όπως αναφέρεται στο MyOTA, ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Ζακύνθου για το 2025 άγγιξε τα 93,045,694.02 ευρώ. Παράλληλα, οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 4,661,627.76 ευρώ και σε ποσοστό 5,01% του προϋπολογισμού. Το 5,01% της Ζακύνθου είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της συγκεκριμένης κατηγορίας δήμων, που είναι 7,21%. Η διαφορά των 2,20 ποσοστιαίων μονάδων θα πρέπει να αποτελέσει σημείο προβληματισμού.

Άλλοι νησιωτικοί δήμοι εμφανίζουν υψηλότερες αναλογίες ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή των επιχορηγήσεων στον προϋπολογισμό τους. Οι συγκρίσεις με άλλους δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς, καθώς φανερώνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές επιδόσεις στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ωστόσο, οι συγκρίσεις αυτές, αν και είναι ενδεικτικές, δεν είναι απολύτως ισοδύναμες, καθώς οι δήμοι διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τις ανάγκες, τη σύνθεση των προϋπολογισμών τους και τις χρηματοδοτήσεις που ενδέχεται να έχουν εξασφαλίσει σε προηγούμενες χρονιές.

Η διαφοροποίηση στα ποσοστά των επιδοτήσεων δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη της διοικητικής αποτελεσματικότητας ή της ανεπάρκειας του εκάστοτε δήμου. Για την πλήρη διερεύνηση αυτών , χρειάζεται να συνυπολογιστούν στοιχεία όπως ο χρόνος ωρίμανσης των έργων, το μέγεθος και η σύνθεση του προϋπολογισμού, οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και η πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων. Ωστόσο, η συγκριτική αποτίμηση συνιστά μια ένδειξη αναφορικά με την ικανότητα των διοικήσεων να εντοπίζουν διαθέσιμα προγράμματα και να διεκδικούν πρόσθετους χρηματικούς πόρους.

Για τη Ζάκυνθο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πού κατατάσσεται σε σχέση με άλλους δήμους, αλλά αν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται αξιοποιούνται στον βαθμό που επιτρέπουν οι ανάγκες και οι δυνατότητες του νησιού. Το ζητούμενο είναι οι πόροι να μετατρέπονται σε έργα και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων… Αυτό, άλλωστε, αποτελεί διαχρονικά τη λυδία λίθο για την αξιολόγηση των δημοτικών αρχών.

Σοφία Βαρδακαστάνη