Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου – Αναλυτικά τα Ταμεία

Η πρώτη φάση των πληρωμών ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ ακολουθεί η καταβολή των συντάξεων για τους μισθωτούς και το Δημόσιο

Συνεχίζεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων και τον ασφαλιστικό φορέα.

Η πρώτη φάση των πληρωμών ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ ακολουθεί η καταβολή των συντάξεων για τους μισθωτούς και το Δημόσιο.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα Ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ποιοι πληρώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημερομηνία είχε προγραμματιστεί η καταβολή των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά, καθώς και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και να ελέγχουν τις κινήσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, όπως έχει ανακοινώσει ο ασφαλιστικός φορέα

ΠΗΓΗ: NEWSIT