Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται για φοροδιαφυγή

Την αντίδραση των αρτοποιών προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις με την υπόθεση φορολογικής απάτης από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, με ανακοίνωσή της, ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τη χρήση των ονομασιών «Αρτοποιείο», «Αρτοποιός» και «Φούρνος».Επίσης, στην ανακοίνωσή της διαχωρίζει τους παραδοσιακούς φούρνους της γειτονιάς από τις επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων δημοσιευμάτων και ερευνών για παράνομες φορολογικές πρακτικές.

Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, οι φούρνοι της γειτονιάς δεν έχουν καμία εμπλοκή ή σχέση με αδιαφανείς πρακτικές και επισημαίνει ότι η σύνδεσή τους με τις συγκεκριμένες υποθέσεις αδικεί ολόκληρο τον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκχώρηση της ονομασίας «φούρνος» σε επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν την παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αλυσίδων που χρησιμοποιούν την ονομασία, με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται ο υγιής ανταγωνισμός και να οδηγούνται στο κλείσιμο παραδοσιακοί φούρνοι.

Η ομοσπονδία αρτοποιών αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η προστασία και ο αυστηρός προσδιορισμός των συγκεκριμένων ονομασιών «αρτοποιείο», «αρτοποιός» και «φούρνος», όταν αναφέρονται στην παραγωγική διαδικασία, είναι απαραίτητα για τη διαφάνεια, την ποιότητα, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση του δικαιώματός του να γνωρίζει τι προϊόντα προμηθεύεται και από πού.

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητάει η Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη θεσμική κατοχύρωση των σχετικών όρων, ώστε να επιβιώσει ο φούρνος της γειτονιάς και να προστατευτούν οι καταναλωτές.

πηγή: NEWSIT