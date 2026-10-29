Ρεύμα: Άνοδος 21% στη χονδρική τιμή – Στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια

Η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Οκτώβριο, έως σήμερα, από 156 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 21%.

Η ανοδική πορεία της αγοράς ενέργειας επηρεάζει ήδη τις χρεώσεις των παρόχων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα σταθερά, «μπλε» τιμολόγια, τα οποία εμφανίζονται οικονομικότερα σε περιπτώσεις μεσαίας και υψηλής κατανάλωσης.

Η άνοδος των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που διατηρείται τους τελευταίους μήνες. Κάθε μήνας αποδεικνύεται ακριβότερος από τον προηγούμενο, με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει υψηλότερες τιμές από τον Αύγουστο, τον Αύγουστο από τον Ιούλιο και τον Ιούλιο από τον Ιούνιο.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρεται σταδιακά στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αυξάνοντας την επιβάρυνση των νοικοκυριών.