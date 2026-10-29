Στο στόχαστρο των απατεώνων οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ μέσω ψεύτικων «καρτών υγείας»

Μια νέα απάτη «phising» κάνει το γύρο του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετράωρα και φέρει το όνομα του e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, αν λάβατε γραπτό μήνυμα (SMS) ή email που σας ενημερώνει ότι «η κάρτα υγείας σας πρέπει να ενημερωθεί» ή ότι έχει απενεργοποιηθεί, πρόκειται για απάτη.

Στο ψευδές μήνυμα αναφέρεται πως «τα στοιχεία σας έχουν λήξει» και ζητά από τον παραλήπτη να αναβαθμίσει τα στοιχεία του μέσω της «κύριας τράπεζας», πατώντας σε ένα link.

Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ δεν στέλνει ποτέ μηνύματα που ζητούν επικαιροποίηση στοιχείων μέσω συνδέσμων (links) ή κωδικών τραπεζών.

Τι να προσέξετε:

Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο (link) που περιέχεται στο μήνυμα.

Μην δώσετε κανένα στοιχείο, όπως κωδικούς Taxisnet, αριθμούς καρτών ή κωδικούς e-banking.

Διαγράψτε το μήνυμα αμέσως από το κινητό ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Phishing: Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς

Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών. SMS, Viber, emails, ακόμα και τηλεφωνικές κλήσεις συνθέτουν ένα πλέγμα επιθέσεων που βασίζεται λιγότερο στην τεχνολογία και περισσότερο στην ψυχολογία.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές είναι ότι τα θύματα δεν ανήκουν πλέον μόνο σε ευάλωτες ομάδες. Όπως επισημαίνεται, ακόμη και νεότεροι ή μορφωμένοι χρήστες πέφτουν θύματα, ακριβώς επειδή οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο πειστικές και λιγότερο «πρόχειρες» από ό,τι στο παρελθόν.

Παρά τις προσπάθειες για τεχνικό περιορισμό του φαινομένου, όπως ο αποκλεισμός μη πιστοποιημένων κέντρων αποστολής μηνυμάτων, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει οριστική λύση. Το phishing προσαρμόζεται διαρκώς, ακολουθώντας την τεχνολογία και εκμεταλλευόμενο κάθε νέο κανάλι επικοινωνίας.

ΠΗΓΗ:cnn.gr