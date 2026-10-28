Σε ένα μήνα ο διαγωνισμός για τους κόμβους σε Αμπελόκηπους και Σαρακηνάδο| Κ. Καποδίστριας: «Πιέζουμε για να προχωρήσουν οι διαδικασίες»

Θετικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή των κυκλοφοριακών κόμβων στις περιοχές των Αμπελοκήπων και του Σαρακηνάδου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνο Καποδίστρια, να δηλώνει στην εφημερίδα μας ότι σε περίπου έναν μήνα πρόκειται να προχωρήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για κομβικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές των Αμπελοκήπων και του Σαρακηνάδου, με προϋπολογισμούς ύψους 1,8 και 3,2 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

1.Την κατασκευή τριών ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στην Εθνική Οδό Ζακύνθου – Κερίου, στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων.

2.Την κατασκευή τριών ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων επί της Επαρχιακής Οδού 6 (Ζακύνθου – Βολιμών), στις διασταυρώσεις Ζώντου, Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή του Σαρακηνάδου.

Ο κ. Καποδίστριας, επισήμανε: «Η μελέτη είναι έτοιμη. Η χρηματοδότηση είναι έτοιμη από δικά μας χρήματα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι θέμα υπηρεσιακό το πότε θα γίνει η προκήρυξη. Πιέζουμε για να δούμε πότε θα προχωρήσει, υπολογίζουμε σε περίπου ένα μήνα. Θα βρεθεί ανάδοχος πιστεύουμε για το έργο. Θα κάνουν πέντε κόμβους και θα έχουν προθεσμία ένα χρόνο. Όλα είναι έτοιμα για να γίνει ο διαγωνισμός για να βγει ο ανάδοχος και μετά να προχωρήσει η σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο. Επίσης ενημερώσαμε τον πρόεδρο για τη διαγωνιστική διαδικασία που προχωράει και επίσης στους Αμπελόκηπους κάναμε παρεμβάσεις στα ποτάμια. Προχωράει και η προκήρυξη των έργων οδοποιίας και το Λιμάνι του Αγ. Νικολάου στις Βολίμες είναι στον «αέρα».

Σ. Σούρμπης: «Το λέμε συνέχεια ότι δεν πάει άλλο»

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, κ. Σωτήρης Σούρμπης, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Αντιπεριφερειάρχη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η υπομονή των κατοίκων της περιοχής έχει πλέον εξαντληθεί. Αρχικά ανέφερε: «Πήγα την περασμένη Παρασκευή στον κ. Καποδίστρια και αναφέραμε πολλά θέματα για το χωριό λόγω του ότι δεν έχει καθαρίσει ακόμα τελείως τα ποτάμια. Δεν είχαν καθαριστεί τελείως και αναφέρθηκα και στους κόμβους. Τελικά μου υποσχέθηκε ότι προχωράει. Πιστεύω κάτι θα γίνει, δεν πάει άλλο. Έχει καταντήσει βαρετό. Κάθε μέρα συναντιέμαι με τον κ. Καποδίστρια και τον κ. Στασινόπουλο. Εκτός των κόμβων είπαμε και για τα αντιπλημμυρικά. Τόσο καιρό έπρεπε να έχει προχωρήσει κάτι, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους. Έπρεπε να έχει γίνει αυτός ο κόμβος εδώ και χρόνια. Οι κάτοικοι είναι νευριασμένοι. Πραγματικά έχουν δίκιο. Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση αλλά θα δούμε πότε».

Διονύσης Μπινιώρης