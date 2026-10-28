Λεπτοσπείρωση: Ζητούν μόνιμα μέτρα οι πρόεδροι και όχι αποσπασματικές λύσεις

Θετική εικόνα από τις μυοκτονίες σε Μουζάκι και Άγιο Λέοντα, αλλά οι πρόεδροι επιμένουν στην ανάγκη συνεχούς ελέγχου και ενημέρωσης των πολιτών

Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο κίνδυνος στα Ιόνια Νησιά είναι 7,5 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες περιοχές (στοιχεία από την επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα μας στις 23 Οκτωβρίου 2026, με ανάλυση της ερευνήτριας και νομοκτηνιάτρου Χρ. Μπερίνα Ακτύπη).

Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων εξέφρασαν τον προβληματισμό τους και ζήτησαν από τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν ουσιαστικά και συστηματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σπ. Φαραός: «Να εγκατασταθεί μόνιμο Παρατηρητήριο – Όχι περιστασιακές λύσεις»

Ο πρόεδρος του Αγγερικού, κ. Σπύρος Φαραός, στάθηκε στην άποψη που έχει εκφραστεί επανειλημμένως και αναφέρεται στη δημιουργία παρατηρητηρίου για τη λεπτοσπείρωση, ώστε να καταγράφονται επιστημονικά δεδομένα και να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση: Η γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει κάθε φορά που έρχεται το πρόβλημα ή κάθε φορά που έρχεται ένας κίνδυνος ή ένα κρούσμα να τρέχουμε να κάνουμε περιστασιακά μυοκτονία κλπ. Χρειάζεται να εγκατασταθεί παρατηρητήριο. Ασφαλώς και δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος . Να δραστηριοποιηθεί ο δήμος, η περιφέρεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όλος ο μηχανισμός, οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. Να γίνει η κατάλληλη μελέτη. Μόνιμα να υπάρχει παρατηρητήριο ελέγχου του πληθυσμού και συντονισμένα με το δήμο -ως προς στο θέμα της μυοκτονίας και όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων – με χρονοδιάγραμμα να γίνει ότι πρέπει για να μειωθεί ο πληθυσμός των τρωκτικών και να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Χρειάζεται ενημέρωση ο κόσμος, ημερίδες και να παρθούν μέτρα για να λυθεί το ζήτημα. Επιτέλους να μην αναθέτουμε τις λύσεις των προβλημάτων σε εργολάβους, που το μόνο που έχουν να κάνουν είναι το κέρδος, αλλά να σκύψει η ίδια η πολιτεία. Τα κονδύλια που θα διατεθούν να ελέγχονται για την αξιοποίησή τους».

Ο πρόεδρος του Μουζακίου, κ. Διονύσης Μακρυπόδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις μυοκτονίες που προχωρούν, ωστόσο στάθηκε και στην ατομική ευθύνη: «Είναι επικίνδυνη η λεπτοσπείρωση και πρέπει Δήμος και Περιφέρεια να κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορούν να κάνουν. Η περιφέρεια έχει κάνει δυο φορές μυοκτονία σε διαφορετικές περιοχές. Έχει έρθει ο εργολάβος. Είναι φοβερά επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση από πλευράς πολιτείας προς τους πολίτες και οι πολίτες να προσέχουν περισσότερο που πηγαίνουν στις αποθήκες και να πλένουν πολύ καλά τα χέρια τους, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Να υπάρχει μια προσπάθεια και από εμάς».

Ο πρόεδρος του Αγίου Λέοντα, κ. Γιάννης Μπάστας, τόνισε ότι έχουν γίνει βήματα στο χωριό του και σημείωσε ότι στις αρχές του καλοκαιριού η κατάσταση όσον αφορά τα τρωκτικά ήταν χειρότερη: «Εδώ στο χωριό έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τρωκτικά. Αρχές καλοκαιριού υπήρχαν προβλήματα. Έβαλαν παγίδες, τρεις φορές από την άνοιξη και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με αδέσποτα σκυλιά. Δεν γίνεται σπίτι να έχει π.χ. 15-20 γάτες. Έγιναν 12-13 απεντομώσεις στο σχολείο για τους ψύλλους. Κάθε πρωί που πηγαίνανε τα παιδιά σχολείο, μαζευόντουσαν οι γάτες. Πριν από 10-15 μέρες είχαν γίνει μυοκτονίες στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό στάδιο».

Διονύσης Μπινιώρης