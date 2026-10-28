Ζάκυνθος | Με λαμπρότητα και “σύμμαχο” τον καιρό η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (φώτο-βίντεο)

Με “σύμμαχο” τον καιρό πραγματοποιήθηκε και φέτος η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Όπως κάθε χρόνο αρχές και φορείς στάθηκαν έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για να παρακολουθήσουν μαζί με τον κόσμο την φετινή παρέλαση.

Πρώτη προπορεύθηκε η Φιλαρμονική Δήμου Ζακυνθίων και ακολούθησαν τα σχολεία του νησιού μας, οι Φιλαρμονικές Κατασταρίου, Αρτεμισίων και Αγγερικού όπως και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.



Το θερμό χειροκρότημα του πλήθους κέρδισε το Ειδικό Σχολείο και το ΕΝΕΕΓΥΛ που παρέλασαν με χαμόγελο και συγκίνησαν. Παράλληλα στο τέλος της παρέλασης πέρασαν και τα οχήματα της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου και της Πυροσβεστικής.

Δείτε ξανά εδώ την παρέλαση



Διονύσης Μπινιώρης – Κυριακή Βυθούλκα