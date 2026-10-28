Παιδικοί σταθμοί: Διευρύνεται η δεξαμενή εργαζομένων – 9.000 μόνιμες θέσεις

Διευρύνεται η δεξαμενή των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους παιδικούς σταθμούς της χώρας και θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις 9.000 μόνιμες θέσεις που έχουν εξαγγελθεί από το υπουργείο Εσωτερικών.

Με νέα τροπολογία του ΥΠΕΣ, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας δίνεται μια λύση για την ειδικότητα των νηπιαγωγών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που σε πολλές περιπτώσεις απασχολούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, για τους οποίους δεν προβλεπόταν η σύσταση νέων οργανικών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων.

Η τροπολογία “ανοίγει” το δρόμο για τους νηπιαγωγούς, θέτοντας ωστόσο ορισμένες αρνητικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των θέσεών τους στο πρόγραμμα των 9.000 προσλήψεων.

Πιο συγκεκριμένα, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι κατ’ ελάχιστον η εμπειρία τριών ετών (36 μηνών) σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς στο αντικείμενο της θέσης με τον κλάδο και την ειδικότητα που κατέχουν.

Επιπλέον, θα οριστεί ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά οι υποψήφιοι που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις ανωτέρω θέσεις με τα τυπικά προσόντα κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, εντός δύο (2) ετών από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Το πρόγραμμα θα καθορίζεται με απόφαση υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο στο οποίο έχει ενταχθεί η τροπολογία έχει ολοκληρώσει τη φάση επεξεργασίας του στις Επιτροπές της Βουλής. Το επόμενο στάδιο που απομένει να είναι η συζήτηση στη Βουλή.