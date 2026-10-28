Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (φώτο-βίντεο)

Επιμνημόσυνη Δέηση τελέστηκε στο Ηρώο των Πεσόντων ενώ μετά ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τις αρχές, τα σώματα ασφαλείας σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη.

Στεφάνι κατέθεσαν οι: Βουλευτής Ζακύνθου, Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Δήμαρχος Ζακύνθου, εκπρόσωπος Πολιτικού Κόμματος Νέας Δημοκρατίας, Εκπρόσωπος του Πολιτικού Κόμματος ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόμματος “ΝΙΚΗ”, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Επικεφαλής Δημ. Παράταξης “Δύναμη Ελπίδας”, Αστυνομικός Διευθυντής Ζακύνθου, Λιμενάρχης Ζακύνθου, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ζακύνθου, Πρόεδρος Συνδέσμου Έφεδρων Αξιωματικών Ζακύνθου, εκπρόσωπος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφάλειας, εκπρόσωπος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εκπρόσωπος Σώματος Ελλήνων προσκόπων, εκπρόσωπος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τμήμα Ζακύνθου, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου, εκπρόσωπος Α.Χ.Ε.Π.Α. Ζακύνθου, Ένωση Επτανησίων Ελλάδος – Επιτροπή Ζακύνθου και Σύλλογος Απανταχού Αποδήμων Ζακυνθίων (Κυκλωμένο)

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Διονύσης Μπινιώρης