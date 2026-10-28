Ζάκυνθος | Πανηγυρική δοξολογία στην Μητρόπολη για την 28η Οκτωβρίου (φώτο -βίντεο)

Επίσημη Πανηγυρική Δοξολογία παρουσία αρχών, φορέων και πολιτών τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομος.

Στην Δοξολογία έδωσαν το παρών οι σημαιοφόροι των σχολείων και ακούστηκε το «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» που είναι το περίφημο κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αφιερωμένο στην Παναγία ως προστάτιδα και στρατηγό του έθνους

Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταύρος Αμπελάς.

Δείτε και βίντεο



Διονύσης Μπινιώρης