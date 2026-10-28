Ζάκυνθος | Τροχαίο στην παραλιακή με δίκυκλο και ηλεκτρικό πατίνι – Τραυματίστηκε 12χρονος

Τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο και ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε χθες (27/10) το απόγευμα στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου.

Στην ανακοίνωση του Λ.Σ. για το περιστατικό, αναφέρεται: “Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου στη συμβολή της με την οδό Τζουλάτη, μεταξύ δικύκλου οχήματος, με οδηγό έναν 61χρονο, και ηλεκτρικού πατινιού, με αναβάτη έναν 12χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Αλβανίας). Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο τραυματισμός του 12χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ¨ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών εξήλθε. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 61χρονος για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. (Σωματική βλάβη από αμέλεια)”.