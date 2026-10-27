Κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Άνεμοι έως 7 μποφορ στο Ιόνιο

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία από 5 έως 13, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 16, στις Κυκλάδες από 12 έως 18, και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 20 και στην Κρήτη από 12 έως 20 βαθμούς.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.