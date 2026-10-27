Κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Άνεμοι έως 7 μποφορ στο Ιόνιο

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Χαλκιδική, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχετική εξασθένηση των φαινόμενων αναμένεται από αργά το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και τμημάτων της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας αναφέρει το meteo.gr

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία από 5 έως 13, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 16, στις Κυκλάδες από 12 έως 18, και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 20 και στην Κρήτη από 12 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.