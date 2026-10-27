Σούπερ μάρκετ: Πώς το «Ψάξε μου Φθηνότερα» μείωσε το κόστος καλαθιού κατά περίπου 20 ευρώ



Εξοικονόμηση περίπου 20 ευρώ έδειξε δοκιμή της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα» στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, για καλάθι 31 προϊόντων σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η μείωση προέκυψε από την επιλογή οικονομικότερων εναλλακτικών μέσα στο ίδιο κατάστημα, χωρίς να χρειαστεί αλλαγή αλυσίδας.

Στον Σκλαβενίτη, το αρχικό κόστος του καλαθιού ήταν 103,14 ευρώ. Μετά την αναζήτηση φθηνότερων επιλογών, διαμορφώθηκε στα 83,37 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 19,77 ευρώ ή περίπου 19,2%.

Στον Μασούτη, το κόστος υποχώρησε από τα 104,38 ευρώ στα 83,82 ευρώ. Η εξοικονόμηση ανήλθε σε 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.

Το καλάθι περιλάμβανε απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα. Τα αποτελέσματα αφορούν τις συγκεκριμένες τιμές και τη σύνθεση της λίστας που εξετάστηκε· δεν συνεπάγονται ότι κάθε καλάθι θα έχει αντίστοιχη μείωση.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, την υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η πλατφόρμα επιτρέπει σύγκριση τιμών σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ο καταναλωτής δημιουργεί λίστα αγορών και βλέπει το συνολικό κόστος της σε κάθε διαθέσιμη αλυσίδα. Επιλέγοντας «Ψάξε μου Φθηνότερα», η υπηρεσία αναζητά για κάθε προϊόν οικονομικότερη εναλλακτική στο ίδιο κατάστημα και υπολογίζει εκ νέου το κόστος του καλαθιού.

Με αυτόν τον τρόπο, η σύγκριση γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής να αναζητά τιμές σε φυλλάδια και ιστοσελίδες ή να αλλάζει κατάστημα.

Ιστορικό τιμών και λίστες αγορών

Η πλατφόρμα παρέχει ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών, ώστε οι χρήστες να παρακολουθούν τις μεταβολές και να αξιολογούν τις προσφορές. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία έως πέντε λιστών, με έως 50 προϊόντα ανά λίστα, καθώς και την καταχώριση ποσοτήτων και τη σάρωση barcode από κινητό.

Παράλληλα, προσφέρει σύγκριση ελληνικών τιμών με τους μέσους όρους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πλατφόρμα έχει καταγράψει, σε τέσσερις μήνες, σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 λήψεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν όχι μόνο να βλέπουν τις τιμές, αλλά και να τις συγκρίνουν και να εντοπίζουν οικονομικότερες επιλογές.