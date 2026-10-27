Σοκ με 65χρονη από τη Ζάκυνθο στο κύκλωμα φοροαπάτης του «Χωριάτικου» – Την εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτρια φούρνων



Σοκάρουν οι αλλεπάλληλες πληροφορίες και τα δημοσιεύματα γύρω από το τεράστιο κύκλωμα φοροαπάτης στη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με τη σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί από τις Αρχές να είναι πραγματικά ογκώδης.

Μάλιστα, μεταξύ των προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» –δηλαδή χωρίς να έχουν την παραμικρή ουσιαστική εμπλοκή με την επιχείρηση– περιλαμβάνεται και μια 65χρονη γυναίκα από τη Ζάκυνθο, η οποία διαμένει στο Γηροκομείο και, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, δεν διαθέτει απολύτως κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα μέλη του εγκληματικού κυκλώματος την εμφάνιζαν στα επίσημα χαρτιά ως ιδιοκτήτρια φούρνων, εμφανίζοντάς την με υποτιθέμενη μεγάλη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να καλύπτουν τις παράνομες οικονομικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 65χρονη γυναίκα αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να δώσει την κατάθεσή της στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές, εξέλιξη που αναμένεται να συμβεί μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.