Ζάκυνθος | Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον μήνα Νοέμβριο

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Νοέμβριο του 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις θεατρικού, μουσικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στους πολιτιστικούς χώρους του νησιού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026

4/11/2026 Τετάρτη 6:30 μ.μ. και 9:00μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

«Πολύ Καλύτερα Τώρα» με τον Λάμπρο Φισφή. Η stand-up comedy παράσταση βάζει στο μικροσκόπιο και υπεραναλύει όλες τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας.

Απογευματινή 1η παράσταση στις 6:30 μ.μ.

Βραδινή 2η παράσταση στις 9:00 μ.μ.

Παραγωγή: Moonwalk Events.

Είσοδος: 15€ προπώληση-ταμείο και ( 10€ για άτομα ΑΜΕΑ)

7/11/2026 Σάββατο 7:30 μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

Η μαντολινάτα Ζακύνθου «Αναστάσιος Λευτάκης 1958»

Διοργανώνει μια Μοναδική μουσική εκδήλωση με τίτλο :

«Σαν παλιό σινεμά»

Παρουσίαση: Άγγελος Πυριόχος

Συμμετέχουν:

-Γυναικεία Χορωδία «Ροδάμπελος»

-Λίνα Ροδοπούλου (Άρπα- τραγούδι)

-Γιάννης Νιάρχος (Τραγούδι)

Με την ευγενική συμμετοχή Καθηγητών & μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου και του Λυκείου Ελληνίδων

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ζακύνθου Τμήμα Πολιτισμού

Είσοδος Ελεύθερη

13/11/2026 Παρασκευή 9:00 μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

Η επιτυχημένη παράσταση stand-up comedy «Caveman» του Rob Becker σε σκηνοθεσία Γιώργου Γαλίτη

Πρωταγωνιστεί : ο Σωτήρης Καλυβάτσης

Παραγωγή: Νοn Grata Productions MIKE

14/11/2026 Σάββατο 7:00 μ.μ. Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου

Εκδήλωση-παρουσίαση βιβλίου (Επέτειος 200 χρόνων, από την Ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου).

Τιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (10-04-1826) , ο Δήμος Ζακύνθου και ο εκδοτικός οίκος «Βεργίνα» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του πολιτικού επιστήμονα, ιστορικού ερευνητή, συγγραφέα και εκδότη Νίκου Ασημακόπουλου.

«Το Έπος του Μεσολογγίου»

Καταγράφει όλα τα γεγονότα βάσει των ιστορικών πηγών, από την Α΄ πολιορκία έως τη θρυλική Έξοδο.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 7:00μ.μ.

Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου

(Δ.Ε. Αρτεμισίων) υπό τη διεύθυνση του

Μαέστρου Διονυσίου Μαλλιά.

Συντονίζει: Ασπασία Μελισσηνού:Φιλόλογος

Χαιρετίζουν: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου &

Λάμπης Αριστειδόπουλος, π. Δήμαρχος Ιάρδανου

Ομιλητές: Ιωάννης Κατσαβός (Αξιωματικός ΠΝ, Συγγραφέας, Ερευνητής της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας) – Θέμα: «Η Συμβολή των Ζακυνθινών στην Α΄και στη Β΄ Πολιορκία του Μεσολλογίου» και

Ο Συγγραφέας : Νίκος Ασημακόπουλος

15/11/2026 Κυριακή 8:00 μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

Η Χορωδία «Φανερωμένη» διοργανώνει μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στο σπουδαίο έλληνα μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο.

21/11/2026 9:30 μ.μ. Σάββατο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ – reloaded του Κώστα Λεϊμονή

Σκηνοθεσία/κοστούμια/φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Greative Agency:Gridfox

Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Mαζί του οι: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αγγελική Παντζούρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος