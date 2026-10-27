133 παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 18 έως 24 Οκτωβρίου – Συνολικά 505 στο Ιόνιο

Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα (18-10-2026 έως την 24-10-2026), διενεργήθηκαν -1.787- τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν -505- παραβάσεις (-209- στην Κέρκυρα, -133- στη Ζάκυνθο, -101- στη Λευκάδα και -62- στην Κεφαλονιά) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-103- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-68- για υπερβολική ταχύτητα,

-18- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-16- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-13- για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,

-11- για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

-6- για ΚΤΕΟ,

-5- για παραβίαση σηματοδότη,

-5- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

-2- για μη χρήση παιδικού καθίσματος και

-258- άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.