133 παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 18 έως 24 Οκτωβρίου – Συνολικά 505 στο Ιόνιο

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα (18-10-2026 έως την 24-10-2026), διενεργήθηκαν -1.787- τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν -505- παραβάσεις (-209- στην Κέρκυρα, -133- στη Ζάκυνθο, -101- στη Λευκάδα και -62- στην Κεφαλονιά) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.
Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:
-103- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
-68- για υπερβολική ταχύτητα,
-18- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
-16- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-13- για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
-11- για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
-6- για ΚΤΕΟ,
-5- για παραβίαση σηματοδότη,
-5- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
-2- για μη χρήση παιδικού καθίσματος και
-258- άλλες παραβάσεις.
Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.