Το κινητό η ζωή μας | Γράφει ο Καστρινός

Κάνει παιχνίδια ο ύπνος μου, για να σενσάρω μ’ έχει,

το σοκ από το έμφραγμα μία ανάσα απέχει.

Εφιάλτης ένα όνειρο που πάγωσε το αίμα,

κι αν έχασα τα ύπατα θα αναφερθώ στο θέμα.

Ήτανε τόσο ζωντανό του ύπνου το ταξίδι,

κι αντί για μέλια ζάχαρες με πότισε με ξύδι.

Ήμουνα λέει ολόκληρος μέσα στο κινητό μου,

κι’ έβλεπα τόσα πράματα που έμπαιναν στο κουτό μου…

λέω στο μυαλουδάκι μου στο προπολλού καμένο,

αυτό που μ’ έχει σκλάβο του, που… ξέρω και επιμένω.

Και ξαφνικά η οθόνη μου αναλαμπή και τέλος

και μέσα απ’ το σκοτάδι τσης με κάρφωσε ένα βέλος.

Χάθηκε ο κόσμος στη στιγμή έσβησε με τη μία,

έχασε εκειό τη σύνδεση και ‘γω την ψυχραιμία.

Δεν είναι λέω δυνατόν να τέλειωσε η ζωή του,

γιατί και ‘γώ ως άνθρωπος ξεψύχησα μαζί του.

Αφού είναι απαραίτητο, αυτό μας ξημερώνει

και μες την κούνια τα μωρά εφτούνο τα μωρώνει.

Δε λείπει απ’ το χέρι μας και αυξάνει τση ρωγμές μας,

με το ‘να χέρι κι οι φτωχές ερωτικές στιγμές μας.

Στο μπάνιο, στο αυτοκίνητο, μα και στην εκκλησία,

ζωή χωρίς διαδύχτιο ποία η σημασία;

Ενέκρωσε ο πλανήτης μας κι οι κόσμοι τρελαθήκαν

μικροί, μεγάλοι, γέροντες σε μία λαμψία χαθήκαν.

Πανάθεμα το όνειρο ξύπνησα με τρομάρα,

είχα σαράντα πίεση στο στόμα μου φριμάρα.

Σαρτάρησα ξεβράκωτος να βρω το κινητό μου,

το ‘χα ξεχάσει ο διάολος μες το αυτοκίνητό μου.

Τρέχω στην τσακισμάρα μου με μία σαγιονάρα,

αν είναι αλήθεια σκέφτηκα αυτό θα ‘ναι κατάρα.

Μία συσκευή ένα κινητό δύναμη που την έχει!

δίχως αυτό πεθαίνουμε εφτούνο μας ελέγχει.

Ματαίως ανησύχησα και κόπηκε η χολή μου,

εκεί που όλα έπαψαν ζωντάνεψε η αυλή μου.

Επήρα τσι ανάσες μου και λέω ακόμα υπάρχεις,

ήθελα όμως να ’ξερα ποιος να ‘ναι ο πλανητάρχης!!!