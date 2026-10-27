Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά την υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Στόχος του μέτρου είναι να προστατευθούν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση του διαδικτύου, αλλά και να τους δοθεί η δυνατότητα να βιώσουν ξανά την παιδικότητά τους, καθώς περνούν καθημερινά μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή του μέτρου προβλέπει τον έλεγχο από τις ίδιες τις πλατφόρμες, προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι λογαριασμοί και οι υπηρεσίες που παρέχουν απευθύνονται σε ενηλίκους ή ανηλίκους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1) Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση και δεν αφορά για γενική απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο ή χρήση κινητού τηλεφώνου.

2) Όταν μια πλατφόρμα δεν μπορεί να εξακριβώσει με ασφάλεια την ηλικία, θα μπορεί να ζητά επιβεβαίωση μέσω ψηφιακών εργαλείων από το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet. Η πλατφόρμα θα λαμβάνει ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο και όχι την ημερομηνίας γέννησής του.

3) Οι εταιρείες πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες μεθόδους εντοπίζοντας λογαριασμούς παιδιών κάτω των 15 ετών εμποδίζοντας την πρόσβασή τους.

4) Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και τελεί υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του DSA, προβλέπονται, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, κυρώσεις με πρόστιμα που ενδέχεται να ανέλθουν έως και στο 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε εταιρείας.

5) Η γονική άδεια δεν προβλέπεται ως τρόπος παράκαμψης του ορίου ηλικίας. Η απαγόρευση αφορά και λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου.

Ποιες πλατφόρμες αφορά

Στο επίκεντρο της ρύθμισης βρίσκονται οι πλατφόρμες Facebook, Instagram και TikTok, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επέκτασή της και σε άλλες εφαρμογές. Το ποιες υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται τελικά θα καθοριστεί με βάση τον ορισμό που θα ισχύει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μέτρο δεν προβλέπει καθολική απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο. Αντίθετα, εστιάζει στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να περιορίσει την υπερβολική ενασχόληση με αυτές και να προστατεύσει τους ανηλίκους από πιθανούς κινδύνους.

Κυριακή Βυθούλκα