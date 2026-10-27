Η νέα έκθεση της Διαχειριστικής, οι αλλαγές στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και οι ισορροπίες…

Νέα αναστάτωση προκαλούν στην τοπική κοινωνία οι πληροφορίες για την προσωρινή έκθεση ελέγχου της Διαχειριστικής για το έργο Μπόχαλη-Φιλικών.

Η πρόταση – σύμφωνα με πληροφορίες -που περιλαμβάνεται σε αυτήν για απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ και επιστροφή του συνόλου της χρηματοδότησης, που ξεπερνά το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, δημιουργεί ένα νέο σοβαρό ζήτημα με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Και βέβαια, για μία ακόμα φορά, για σημαντικό έργο ύδρευσης γεννιούνται ερωτήματα όπως: ποιος γνώριζε τι, πότε το γνώριζε και πώς αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμερα αυτή η εξέλιξη;

Όμως, αυτές οι νέες εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα χρήματα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το έργο… Βλέπουμε ότι τώρα ίσως αλλάζουν και οι ισορροπίες στην πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ δεν ενημερώθηκε άμεσα για τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου, όπως είπε και ο ίδιος στο Δ.Σ… Η έκθεση είχε φτάσει στον Δήμο εδώ και ημέρες, ενώ η ΔΕΥΑΖ ενημερώθηκε για το περιεχόμενό της, μόλις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα γίνονται περισσότερα αν δούμε και τις πρόσφατες αλλαγές στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων. Ο Δήμαρχος ανέλαβε ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο των τεχνικών υπηρεσιών. Ο κ. Στασινόπουλος παρουσίασε τις αλλαγές ως κινήσεις για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου και την πιο σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που επιτρέπει στους δημοτικούς συμβούλους να αποδίδουν καλύτερα.

Για την ανάληψη των τεχνικών υπηρεσιών από τον ίδιο, μάλιστα, επικαλέστηκε και τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την απόφασή του συμβολική και θεσμική, προκειμένου να δείξει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το θέμα…

Το ερώτημα είναι αν πρόκειται αποκλειστικά για μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων ή αν πίσω από τις κινήσεις αυτές υπάρχουν και άλλες ισορροπίες που αλλάζουν. Και σε αυτό το πλαίσιο, η υπόθεση Μπόχαλη – Φιλικών και όσα αφορούν συνολικά τις εξελίξεις στην ΔΕΥΑΖ αποκτούν και διαφορετική σημασία.

Γεωργία Καλαμαρά