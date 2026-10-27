Στα «σκαριά» νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΕΝ για τα όρια των οικισμών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ανάρτηση των ορίων των οικισμών και την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Ήδη το Υπουργείο προέβη στην προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Ψηφιακή Πλατφόρμα Ανάρτησης Ορίων Οικισμών, Υποβολής Ενστάσεων και Υποστήριξης Γνωμοδοτικής Διαδικασίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης αγγίζει τα 1.203.000 ευρώ. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) ΥΠΕΝ 2026-2030 και καλύπτεται ολοκληρωτικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στην εν λόγω ψηφιακή υποδομή θα αναρτώνται τα προτεινόμενα νέα όρια των οικισμών της χώρας μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και την τεκμηρίωση μελετών. Σημειώνεται πως ο χρόνος για τον επανακαθορισμό των ορίων μετρά αντίστροφα σε περίπου 12.000 οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Ως εκ τούτου, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με πιθανές αλλαγές στα δικαιώματα δόμησης.

Σύμφωνα με το πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 11/2025 (Δ΄ 194), η πλατφόρμα θα καλύψει τις αναγκαιότητες οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των προϋφιστάμενων του 1923. Ο καθορισμός ορίων συνδέεται με το πολεοδομικό καθεστώς μιας περιοχής και ενδέχεται να επηρεάσει τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων επιτρέπεται η δόμηση, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η αξιοποίηση των οικοπέδων.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της αξιολόγησης των ενστάσεων και της γνωμοδοτικής διαδικασίας στο πλαίσιο εκπόνησης των μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) και Αυτοτελών Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», μέσω ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Μέσω της πλατφόρμας θα αναρτώνται αρχικά τα προτεινόμενα όρια οικισμών, ώστε να είναι διαθέσιμα για ενημέρωση και έλεγχο από κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις τους. Αναλυτικότερα, επί των αναρτημένων ορίων θα δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων, ενώ θα υπάρχει και υποστήριξη της γνωμοδοτικής διαδικασίας, για την εξέταση των σχετικών στοιχείων και την προώθηση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών. Στόχος είναι η πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του καλοκαιριού του 2027, με τη διάρκεια της σύμβασης να ορίζεται σε 27 μήνες από την ημερομηνία ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την υποβολή των ενστάσεων, κρίσιμο σημείο αποτελεί η προθεσμία των 30 ημερών, ενώ προβλέπονται επιπλέον 30 ημέρες για την εξέτασή τους. Μόλις παρέλθει η προθεσμία, η ηλεκτρονική διαδικασία θα κλειδώνει αυτόματα, χωρίς δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής. Η εξέταση θα περιλαμβάνει επτά στάδια, από την ανάρτηση των χαρτών και την υποβολή αντιρρήσεων έως την αξιολόγηση και τη γνωμοδότηση, με πρόβλεψη για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον προέλεγχο.

Σοφία Βαρδακαστάνη