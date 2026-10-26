Ζητούνται απαντήσεις για τις εκθέσεις της Διαχειριστικής | Παραίτηση Γ. Τσουρουνάκη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ

– Έντονη αντιπαράθεση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ

–Γ. Τσουρουνάκης: «Δεν είναι εθνικό μυστικό η έκθεση της Διαχειριστικής»

–Δ. Τουρκάκης: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα προσωρινό πόρισμα»

–Παραίτηση Γ. Τσουρουνάκη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ

Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ.

Τα πορίσματα της Διαχειριστικής Αρχής, οι πιθανές επιστροφές χρημάτων, η καθυστέρηση στην ενημέρωση των αιρετών και τα ερωτήματα για τις ευθύνες Δήμου και υπηρεσιών βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας συζήτησης που ανέδειξε το μέγεθος της ανησυχίας γύρω από έργα κρίσιμα για την ύδρευση του νησιού. Η συζήτηση ξεκίνησε με το πόρισμα για τη Φιλικών, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, είχε διαβιβαστεί στον Δήμο Ζακύνθου και έφτασε στη ΔΕΥΑΖ την Παρασκευή το απόγευμα. Η καθυστέρηση στην ενημέρωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του μέλους του Δ.Σ. και επικεφαλής της παράταξης “Δύναμη Ελπίδας” Γιώργου Τσουρουνάκη, ο οποίος ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και να σταματήσει η αβεβαιότητα γύρω από την τύχη των έργων.

«Δεν είναι εθνικό μυστικό…»

Ο κ. Τσουρουνάκης έθεσε το ερώτημα γιατί τα πορίσματα δεν έχουν δοθεί εγκαίρως στη δημοσιότητα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με έργα για τα οποία έχουν διατεθεί σημαντικοί δημόσιοι πόροι. «Ποιοι είναι οι λόγοι που η δημοτική αρχή φοβάται να δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα; Δεν είναι ούτε εθνικό μυστικό ούτε κινδυνεύει η Ζάκυνθος από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία του για τη στάση που έχει ακολουθηθεί. Υποστήριξε ότι η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει στο σκοτάδι, τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για έργα μεγάλης σημασίας και διατυπώνονται απαιτήσεις για επιστροφή χρημάτων. Όπως είπε, έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση για το ζήτημα, ενώ γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει εισαγγελική εντολή, προκειμένου να λάβει το πόρισμα στα χέρια του. «Οι Ζακυνθινοί πρέπει να ενημερωθούν, γιατί θα είναι αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο», ήταν το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν προδικάζει ευθύνες. Αντίθετα, όπως υπογράμμισε, η διερεύνησή τους αποτελεί αντικείμενο των αρμόδιων αρχών. Εκείνο που ζητά, όπως ανέφερε, είναι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες, να αναζητηθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.

Στο “στόχαστρο” ξανά το έργο στα ορεινά

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το έργο ύδρευσης των ορεινών μεταφέροντας τις καταγγελίες που, όπως είπε, δέχεται από κατοίκους των χωριών.Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες. «Ποιος παρακολουθεί αυτό το έργο;» διερωτήθηκε, θέτοντας ερωτήματα για την επίβλεψη και την ποιότητα των εργασιών. Αναφέρθηκε, επίσης, σε πληρωμές που, όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν πολλούς μήνες πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Η ανησυχία του, όπως ανέφερε, δεν περιορίζεται μόνο στο ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων. Αφορά και το κατά πόσο το έργο θα μπορέσει τελικά να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζεται, δηλαδή να εξασφαλίσει την υδροδότηση των ορεινών περιοχών. «Μακάρι η Διαχειριστική Αρχή να πει ότι όλα είναι καλά και να πάρουν νερό τα ορεινά», ανέφερε, για να προσθέσει ότι, κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν.

Δ. Τουρκάκης: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα προσωρινό πόρισμα»

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Δ. Τουρκάκης διευκρίνισε ότι το πόρισμα για τη Φιλικών δεν είχε αποσταλεί απευθείας στην επιχείρηση, αλλά στον Δήμο. Όπως ανέφερε, η ΔΕΥΑΖ το παρέλαβε την Παρασκευή και ο ίδιος δεν είχε προλάβει να το μελετήσει, καθώς απουσίαζε από το νησί. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι το έγγραφο θα κοινοποιούνταν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τόνισε επίσης, ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να απαντήσουν στα ευρήματα, καταθέτοντας τα στοιχεία που διαθέτουν. Όπως εξήγησε, ένα προσωρινό πόρισμα δεν αποτελεί την τελική κρίση για το ποιος ευθύνεται, καθώς θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις των αρμόδιων φορέων και η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε και σε καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου στην Φιλικών (Αρχαιολογική Υπηρεσία, τεχνικά προβλήματα και αλλαγές αναδόχων). Όπως υποστήριξε, όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της ευθύνης των φορέων που συμμετείχαν στην έγκριση και την παρακολούθηση των έργων σε διαφορετικά στάδια. «Κανένας δεν είναι στο απυρόβλητο», ήταν το νόημα της παρέμβασής του, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί ποιοι είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν, ποια στοιχεία εγκρίθηκαν και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, ωστόσο, αντέδρασε στην εξομοίωση της κατάστασης των τριών έργων (αγωγός ορεινών, τηλεμετρία, αγωγός Μπόχαλη – Φιλικών), επισημαίνοντας ότι δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο.

«Γιατί το πόρισμα δεν κοινοποιήθηκε εξαρχής στη ΔΕΥΑΖ;»

Το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Γκλαβάς, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ΔΕΥΑΖ, ως κύριος του έργου, δεν περιλαμβανόταν, όπως υποστήριξε, εξαρχής στους αποδέκτες του πορίσματος.Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί η επιχείρηση δεν ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο που την αφορά άμεσα. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας κοινοποιήθηκε εξ αρχής και δεν ήμασταν στον πίνακα αποδεκτών σαν ΔΕΥΑΖ, που είναι ο τελικός κύριος του έργου», σημείωσε. Εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, πληροφορήθηκε το περιεχόμενο του πορίσματος από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι από επίσημη ενημέρωση της επιχείρησης. «Δεν γίνεται ο δημοσιογράφος του τόπου να γνωρίζει καλύτερα από τα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΥΑΖ ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου», ανέφερε, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ενημέρωση. Κατά την άποψή του, η καθυστέρηση και η έλλειψη επίσημης πληροφόρησης δημιουργούν έδαφος για φήμες και ερμηνείες που εντείνουν την ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να εξηγήσει και τον δικό της ρόλο, καθώς συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των έργων. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο η ευθύνη των δημοτικών αρχών και των υπηρεσιών, χωρίς να αποσαφηνίζεται ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Παραίτηση Γ. Τσουρουνάκη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ

Ο κ. Τσουρουνάκης ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταθέσει την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΖ, επικαλούμενος τις αυξημένες υποχρεώσεις του. Όπως διευκρίνισε, θα παραμείνει δημοτικός σύμβουλος, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τα έργα της Ζακύνθου.

Γεωργία Καλαμαρά