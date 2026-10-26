Σημαντικές αλλαγές σε αρμοδιότητες Αντιδημάρχων | Τις Τεχνικές Υπηρεσίες αναλαμβάνει ο Δήμαρχος

Σε σημαντικές αλλαγές σε νευραλγικά πόστα προχώρησε η Δημοτική Αρχή πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου, όπως αναφέρει, να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στο έργο της. Η πλέον σημαντική αλλαγή ήταν εκείνη της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών, από την οποία αποχώρησε η κ. Αγγελική Αυγουστίνου.

Το συγκεκριμένο πόστο ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος, έστω προσωρινά, μέχρι να ορίσει άλλο μέλος της Δημοτικής Αρχής για τη θέση.

Επίσης, το Τμήμα Ογκωδών Απορριμμάτων, για το οποίο μέχρι πρότινος ήταν υπεύθυνος ο κ. Αγαπητός Βίτσος, μεταφέρθηκε στην ευθύνη του κ. Βασίλη Χαρτά. Ο κ. Βίτσος, από την πλευρά του, αναβαθμίστηκε σε Αντιδήμαρχο (από Εντεταλμένος Σύμβουλος), αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες σχετικά με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Σπύρος Φαραός αποχώρησε από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διαχείρισης Δημοτικών Οχημάτων, και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στον κ. Παύλο Μαλούχο, ο οποίος είναι ήδη Αντιδήμαρχος Συντήρησης του Δημοτικού Στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων. Επίσης, τα Κοιμητήρια παραμένουν για την ώρα στην άμεση αρμοδιότητα του Δημάρχου, μέχρι να οριστεί νέος Δημοτικός Σύμβουλος.

Γ. Στασινόπουλος: «Έγιναν αλλαγές για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του Δήμου»

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που έγιναν, τονίζοντας ότι μοναδικός στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου: «Για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του δήμου και την καλύτερη κατανομή υποχρεώσεων σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και βάσει του χρόνου που έχει ο καθένας προσωπικά έγιναν κάποιες μικρο- αλλαγές ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Άλλωστε ο νόμος μας δίνει δικαίωμα, όποτε θέλουμε να κάνουμε αλλαγές για την διευκόλυνση και των δημοτικών συμβούλων, αλλά και για θέματα λειτουργίας του δήμου».

Ο κ. Στασινόπουλος, εξηγώντας περαιτέρω τους λόγους που οδήγησαν στις ανακατατάξεις, τόνισε ότι στο «κάδρο» μπαίνουν πάντα και οι προσωπικές υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων, υπογραμμίζοντας ότι η κατανομή θέσεων είναι μια καθαρά δυναμική κατάσταση: «Οι αλλαγές είναι δυναμική κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους ότι δεν μπορούν, δεν έχουνε χρόνο για το συγκεκριμένο αντικείμενο ή κάποιο άλλο είδος. Έχουν καλύτερη ενημέρωση και μπορούν να αποδώσουνε καλύτερα. Είναι μία δυναμική κατάσταση αυτή και εμείς είμαστε εδώ για να τους ακούμε. Άλλωστε το αποτέλεσμα – θα μας κρίνει ο κόσμος- είναι συλλογικό, αλλά αν ο καθένας δεν μπορεί να φέρει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε».

Ο Δήμαρχος, μάλιστα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους Αντιδημάρχους για τον καθημερινό αγώνα που κάνουν στα πόστα τους: «Δεν είχαμε κανένα παράπονο. Ισα – ίσα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους γιατί ό,τι αρμοδιότητες και να τους έχω δώσει, όλοι τις έχουν δεχτεί με μεγάλη ευχαρίστηση και έχουν κάνει την διαδρομή τους ή θα κάνουν τον αγώνα τους πάνω στις αρμοδιότητες που τους έχω δώσει».

Σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο πόστο των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Στασινόπουλος επισήμανε ότι στόχος είναι να συντονιστεί ακόμα καλύτερα η Δημοτική Αρχή, ιδίως λόγω των ελέγχων που διενεργούνται αυτό το διάστημα, ενώ τόνισε ότι η ανάληψη των καθηκόντων από τον ίδιο είναι και μια συμβολική κίνηση απέναντι στους ελεγκτές: «Προς το παρόν το διατηρώ εγώ αυτό το πόστο για να μπορέσουμε και λόγω των ελέγχων, αλλά και γενικά να συντονίσουμε καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί όπως καλά λειτουργούσε και πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Είναι καθαρά συμβολικό το ότι το «κρατάει» ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να δείξουμε και στους ελεγκτές αλλά και στην κοινωνία ότι το θέμα των ελέγχων το βλέπουμε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα που μπορούμε να το δούμε. Χωρίς να υπονοήσω πως κάποιος αντιδήμαρχος δεν θα το κοίταγε, αλλά συμβολικά και θεσμικά, το κρατάω ως δήμαρχος, απλά και μόνο για να δείξουμε τη σοβαρότητα στους ελεγκτές αλλά και στη Ζακυνθινή κοινωνία για αυτό το θέμα. Και εγώ και ο αναπληρωτής δημάρχου -υπάρχει εμπειρία- θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε όσο γίνεται περισσότερο».

Οι αλλαγές

Πιο αναλυτικά και έτσι όπως δημοσιεύτηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση του Δημάρχου για τις αλλαγές, σημειώνεται: “Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ: Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2026 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ζακύνθου, ως εξής:

1. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αγαπητό Βίτσο ως άμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, με αρμοδιότητες: την εποπτεία, το συντονισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ευθύνη επί των θεμάτων α) των Τμημάτων Πρασίνου και του Τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και β) του Τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελική Αυγουστίνου ως άμισθη Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων, με αρμοδιότητες: την εποπτεία, το συντονισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ευθύνη επί των θεμάτων α) του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Τουρισμού και Πολιτισμού, β) την τήρηση όλων των διαδικασιών και ενεργειών για την απονομή των γαλάζιων σημαιών όπως αυτές προβλέπονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, γ) του Τμήματος Καταστημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και δ) τις Δημόσιες Σχέσεις του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

3. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παύλο Μαλούχο ως άμισθο Αντιδήμαρχο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, με αρμοδιότητες: την εποπτεία, το συντονισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

4. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Χαρτά ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Ογκωδών και Λειτουργίας Δομών για ΑμεΑ, με αρμοδιότητες: την εποπτεία, το συντονισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ευθύνη επί των θεμάτων α) του Τμήματος Ογκωδών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και β) της λειτουργίας δομών για ΑμεΑ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας.

5. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ευαγγελία Μπουρογιάννη ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ισότητας των Φύλων, με αρμοδιότητες: την εποπτεία, το συντονισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ευθύνη επί των θεμάτων α) της Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλων των Διοικητικών Ενοτήτων (αποκεντρωμένες υπηρεσίες) και β) του Τμήματος Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. (…)”

Διονύσης Μπινιώρης