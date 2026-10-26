Φαινόμενα φοροδιαφυγής: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα

Ν. Τσουκαλάς και Ν. Μαλαφούρη εφιστούν την προσοχή των επιχειρηματιών της Ζακύνθου

Τα τελευταία περιστατικά σε πανελλαδικό επίπεδο όσον αφορά τη φοροδιαφυγή σε επιχειρήσεις έχουν θορυβήσει έντονα την τοπική κοινωνία, καθώς οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ γίνονται πλέον ακόμα πιο εξαντλητικοί και αναλυτικοί, με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης που αποτελεί ένα νέο, ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών.

Φορείς του νησιού μας επισημαίνουν την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείξουν οι επιχειρηματίες της Ζακύνθου στους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται πλέον απομακρυσμένα, είναι συνεχείς και παρακολουθούν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Ζακύνθου, κ. Νίκος Τσουκαλάς, τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς η ΑΑΔΕ αξιοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία και παρακολουθεί πλήρως την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων: «Αυτή τη στιγμή η ΑΑΔΕ κάνει χρήση των νέων εργαλείων που έχει αναπτύξει έτσι ώστε να μπορέσει να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Τα νέα εργαλεία σε συνεργασία με τα δεδομένα που ανεβαίνουν στο My Data και τους συγκριτικούς πίνακες που δημιουργεί και την οπτικοποίηση πλέον που έχει τη δυνατότητα το σύστημα να κάνει, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βγάλουν αποτελέσματα και διαφορές. Μπαίνουν αυτόματα τα συστήματα, καταγράφουν όλες τις αγορές, όλα τα έξοδα και πλέον τις πωλήσεις. Αυτή η διαφορά μπορεί και δείχνει ποια είναι η θέση της εταιρείας, αν είναι θετική ή αρνητική».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλα εξελιγμένα εργαλεία της ΑΑΔΕ, όπως το σύστημα «ΔΕΟΣ», το οποίο έχει αναπτυχθεί για να παρακολουθεί τα πάντα. «Έγινε ενδελεχής έλεγχος. Ελέγχθηκαν 200 διαφορετικές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν συνδεδεμένες franchise και ήταν όλοι πάνω σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν;΄Ηταν τόσο πολύ σίγουροι για αυτό που έκαναν , που είχαν μέσα και παράπλευρο πρόγραμμα όπου κράταγαν τις “μαύρες” πωλήσεις που από εκεί μοίραζαν τα κλοπιμαία. Είναι αυτό που λέγαμε στους φορολογικούς ελέγχους ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί πλέον και το σύνολο των αγορών, το σύνολο των εξόδων και το σύνολο των πωλήσεων τα έχει στο My Data, η ΑΑΔΕ στα χέρια της».

Μάλιστα, τόνισε ότι στη Ζάκυνθο έχουν ήδη βρεθεί πολλά συνεργεία φορολογικών ελέγχων, ενώ γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιηθεί διημερίδα για τους λογιστές στις 19 Νοεμβρίου με αντικείμενο τους φορολογικούς ελέγχους.«Πλέον έχουμε μπει σε μία άλλη η διαδικασία με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, μας δίνει γρήγορα αποτελέσματα και πλέον μπορεί άνετα η ΑΑΔΕ να δει που υπάρχει επικινδυνότητα και όπου βρει επικινδυνότητα εκεί εστιάζει στους φορολογικούς ελέγχους. Γιατί προσπαθεί να μειώσει χρόνο και κόστος. Από κεί και πέρα το αξιολογεί και επί της αξιολογήσεως βγαίνουν τα φύλλα ελέγχου. Θα δούμε πολλά φύλλα ελέγχου. Η απόφαση για το 2026 είναι 85.000 φύλλα ελέγχου» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Ν. Μαλαφούρη: «Στη Ζάκυνθο το 90% των εσόδων είναι μέσω τραπέζης και καρτών»

Από τη μεριά της, η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κ. Νίκη Μαλαφούρη, επισήμανε ότι απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους τους επαγγελματίες: «Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι μας προτείνουν διάφοροι. Π.χ. στα λογισμικά μας, με το πρόσχημα ότι θα γλιτώσουμε λεφτά, ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κτλπ. Πολλή προσοχή να μην ακούμε διάφορους δεξιά και αριστερά. Να είμαστε ενημερωμένοι, να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και που έχουν δείξει την επιστημοσύνη τους και την υπευθυνότητά τους απέναντι στα λογισμικά. Βεβαίως να ξέρουμε ότι όταν γίνεται αυτό, έχει αντίκτυπο. Αν είναι δυνατόν, να ακούμε για 100 εκατομμύρια ο ένας, για 50 εκατομμύρια ο άλλος, για 5 εκατομμύρια ο άλλος… Η μικρή πολύ μικρή επιχείρηση να προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ θα μπορούσαν πολύ εύκολα αυτά να αποφευχθούν, όχι με καταγγελίες, γιατί αυτά έγιναν με καταγγελίες».

Η κ. Μαλαφούρη ανέφερε ότι στη Ζάκυνθο είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά: «Μπορώ να σας πω με ευθύνη ότι στη Ζάκυνθο το 90% των εσόδων είναι όλα μέσω τραπέζης και καρτών και είναι δύσκολο να υπάρξει φοροδιαφυγή. Οι συνεπείς φορολογούμενοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, αυτοί πληρώνουν τελικά όλα αυτά που γίνονται γιατί αυτοί πληρώνουν. Από αυτούς δεν κρύβεται τίποτα, δεν μπορούν να αποκρύψουν, επωμίζονται δυσανάλογα το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος, όπως επίσης υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που πληρούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, και το κράτος θα πρέπει να δίνει κίνητρα και να μπορούν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις».

Τέλος, σημείωσε ότι, λόγω των έντονων οικονομικών πιέσεων, ελλοχεύει ο κίνδυνος να κλείσουν τοπικά καταστήματα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση μεγάλης επιχείρησης όπου κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο 2.500 εργαζόμενοι: «Θα δούμε μαγαζιά να κλείνουν, προβλήματα οικονομικά στις επιχειρήσεις. Θα μείνουν 2.500 άνθρωποι στον δρόμο. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, όταν ο άλλος πλούτιζε στις πλάτες αυτών αλλά και του κράτους. Θα πρέπει να μη μείνουνε στο δρόμο. Θα πρέπει πραγματικά η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα και να δούμε πώς να μην βρεθούν στο δρόμο. Λέμε 2.500 εργαζόμενοι, αλλά υπολογίστε τις οικογένειες και τα παιδιά τους που θα βρεθούν χωρίς δραστηριότητες και φροντιστήρια. Να λοιπόν που είναι η αδικία. Δεν φταίει ο εργαζόμενος που θα βρεθεί στο δρόμο. Δεν φταίει που θα πάει στο σούπερμάρκετ και θα είναι μειωμένο το καλάθι του. Δεν φταίει που δεν θα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Διονύσης Μπινιώρης