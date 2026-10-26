TEDxZakynthos: Οκτώ ομιλητές ανέδειξαν τη δύναμη της σύνδεσης | Ανακοινώθηκε η ίδρυση ιδιωτικού σχολείου στη Ζάκυνθο

Με το θέμα «SYNDESIS» πραγματοποιήθηκε το φετινό TEDxZakynthos το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Η φετινή θεματική γεννήθηκε μέσα από την ίδια τη διαδρομή της ομάδας που δημιούργησε και ανέπτυξε το TEDx στο νησί. Η «SYNDESIS» εκφράζει τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στη διαμόρφωση κοινών οραμάτων. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιελάμβανε οκτώ ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η νευροεπιστήμη, η ψυχολογία και η τέχνη. Μέσα από διαφορετικές εμπειρίες και προσεγγίσεις, οι ομιλητές ανέδειξαν τις πολλαπλές διαστάσεις της σύνδεσης και τον ρόλο της στην ανθρώπινη επικοινωνία, τη συνεργασία και την εξέλιξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις. Αναλυτικότερα, η κα Mary-Louise Taselos, εκπαιδευτικός, οικογενειακή σύμβουλος και ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού σχολείου PolarisLearning Centre στο Τορόντο του Καναδά ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου ιδιωτικού σχολείου στη Ζάκυνθο.

Η Founder & Curator του TEDxZakynthos κα Ντιάνα Παράσχη, σε δηλώσεις της στην «ΗΜΕΡΑ», χαρακτήρισε ικανοποιητική τη συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση. «Η φετινή διοργάνωση έχει ως θέμα τη σύνδεση. Είναι η σύνδεση των ανθρώπων του TEDxZakynthos , οι οποίοι για τρία χρόνια διοργανώνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση και φέρνουμε κοντά τους ανθρώπους. Προηγήθηκαν δύο πολύ επιτυχημένες διοργανώσεις , το «Άπειρο» και ο «Κόσμος του Φωτός» και έτσι φτάσαμε φέτος στη «Σύνδεση». Είναι μια εκδήλωση που έχει συγκεντρώσει πολύ ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων. Έχουμε οκτώ ομιλητές από τελείως διαφορετικά γνωστικά πεδία και ανυπομονούμε να τους ακούσουμε», ανέφερε.

«Θεωρώ ότι οι εμπειρίες είναι μέχρι στιγμής υπέροχες. Ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος και βρήκε σημεία σύνδεσης. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής ημέρας», πρόσθεσε η κα Ρεγγίνα Σούλη, υπεύθυνη για το σχεδιασμό της ταυτότητας κάθε θεματολογίας του TEDxZakynthos.

Την ικανοποίησή τους από την συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση εξέφρασαν και οι ομιλητές του φετινού TEDxZakynthos. «Είχα την χαρά και την τιμή να μιλήσω για μια ιδέα που θα γίνει πραγματικότητα, για το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στη Ζάκυνθο. Η εμπειρία ήταν εξαιρετική. Είχα εκλεκτούς συνομιλητές, τον κ. Γιώργο Δημητρίου, την κα Αγαθονίκη Κοντονή και τον πατέρα Νικόδημο, με τους οποίους προσεγγίσαμε την ιδέα του ολοκληρωμένου παιδιού, ώστε με την σωματική, την ψυχολογική ,την κοινωνική και την γνωστική ανάπτυξη του για να γίνει ένα ολοκληρωμένο άτομο», σημείωσε κα Mary-Louise Taselos, η οποία παρουσίασε το θέμα του ολοκληρωμένου παιδιού, σε πάνελ συζήτησης με θέμα: «Whole Child: Το παιδί ως σύνολο».

«Ειδικά στη Ζάκυνθο υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με την έννοια ότι ο Σολωμός άφησε ένα τεράστιο μπαούλο με πράγματα που δεν είχε τελειώσει. Μετά από χρόνια, ένας πολύ καλός του φίλος ο Ιάκωβος Πολυλάς τα βρήκε και συνέχισε ένα τόμο που τον ονόμασε «Άπαντα τα ευρισκόμενα». Έτσι, καταφέραμε μέσα από την σύνδεση να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον τόσο μεγάλο ποιητή. Το σημαντικό στο σήμερα είναι ότι δεν θα αφήσουμε έργα στο μπαούλο. Θα είναι σε servers… Σήμερα θα συζητήσουμε για το πως μπορούμε εμείς να αφήσουμε τα δικά μας ευρισκόμενα και πως να τα δώσουμε στις επόμενες γενιές», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, ο οποίος μίλησε για τη σύνδεση της μνήμης με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σοφία Βαρδακαστάνη