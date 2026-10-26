Αναστάτωση στο Καλλιτέρο από πτήση drone πάνω από κατοικίες | Κάλεσαν την αστυνομία οι κάτοικοι της περιοχής

Έντονη ανησυχία εκφράζουν κάτοικοι του Καλλιτέρου, καθώς, όπως περιγράφουν, ένα drone πετούσε επί περίπου μισή ώρα πάνω από τις ιδιοκτησίες τους, παραμένοντας αρκετή ώρα στην περιοχή και κατεβαίνοντας σε χαμηλό ύψος.

Αρχικά, θεώρησαν ότι επρόκειτο ίσως για κάποιον που ήθελε απλώς να δοκιμάσει τη συσκευή του, ωστόσο η παρατεταμένη πτήση πάνω από τα σπίτια τους τούς προβλημάτισε, με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί έλεγξαν την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν τον χειριστή του drone.

Η κα Αθηνά Ξένου, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη: «Ήταν πάνω από το σπίτι μας. Το ακούσαμε. Ήταν κάνα μισάωρο στην περιοχή. Το βγάζαμε φωτογραφίες, τραβούσα βίντεο και δεν έφευγε. Μπορεί κάποιος να ήθελε να παίξει, κάποιος να ήθελε να δοκιμάσει το drone, αλλά δεν πας τόσο χαμηλά στα σπίτια όταν ξέρεις ότι μπορεί να είναι και κάποιος που παρακολουθεί κάποιες κινήσεις. Μπορεί κάποιος να πήρε ένα drone, να το πέταξε από την χαρά του να ήθελε να το δοκιμάσει κάπου πάνω σε χωράφια. Λέω την αθώα εκδοχή. Κοίταξα να δω αν γίνεται κάποια φωτογράφηση βίλας, όμως τα καταλύματα ήταν κλειστά και πήγαινε πάνω στα σπίτια μας, στου θείου μου, στης ξαδέρφης μου και κατέβαινε χαμηλά. Ήταν πάνω από το κεφάλι μου και το τραβούσα βίντεο και κάλεσα την αστυνομία».

Η κ. Ξένου πρόσθεσε ότι η Αστυνομία έλεγξε την ευρύτερη περιοχή χωρίς να βρει κάτι, και τόνισε ότι της έκανε τεράστια εντύπωση πως το drone παρέμενε για αρκετή ώρα πάνω από το σπίτι τους. «Ήρθε η αστυνομία, κοίταξε πίσω στην παιδική χαρά που υποψιάστηκε ότι είχε σηκωθεί από εκεί . Μας είπαν ότι την επόμενη φορά όταν θα δούμε ένα drone να πάρουμε την αστυνομία, να κοιτάξει. Μπορεί να ήταν κάποιος και από τη χαρά του να πήγε κάπου για να το δοκιμάσει. Αλλά στις μέρες μας δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι αψήφιστα και δεν είναι ωραίο να πετάει ένα drone πάνω από το σπίτι σου. Ήταν αρκετή ώρα πάνω από τα κεφάλια μας. Για αυτό καλέσαμε και την αστυνομία. Καταγράφηκε το γεγονός και αν ξαναγίνει πάλι θα ξανακαλέσουμε πάλι την αστυνομία».

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2025, στην οδό Υφαντουργείων μέσα στην πόλη, είχε σημειωθεί ένα ανάλογο περιστατικό, με τους κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι ένα drone που κατέβηκε μέχρι τον πρώτο όροφο. Ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος διαμένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών, είχε πει τότε χαρακτηριστικά: «Πριν λίγες ημέρες διαπιστώσαμε ότι, ενώ είχαμε κάνει μάθημα στη σχολή, ακούγονταν ένας παράξενος θόρυβος έξω. Βγήκε η γυναίκα μου και διαπίστωσε ότι ήταν ένα drone που πετούσε πάνω από την πολυκατοικία. Βγήκα και έβγαλα φωτογραφίες το drone, και η γυναίκα μου ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Διαπιστώσαμε ότι το τράβηξαν από ένα σημείο κοντά στο ΚΤΕΛ. Πήρα την αστυνομία και ήρθε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καταγράφηκε το γεγονός και εξήγησα τι είδα».

Κατά το παρελθόν, σε άλλες περιοχές της χώρας, έχουν γίνει γνωστές οι δράσεις οργανωμένων συμμοριών που χρησιμοποιούν drones για να «τσεκάρουν» τους επόμενους στόχους τους και στη συνέχεια να προχωρούν σε διαρρήξεις. Όλα αυτά έχουν θορυβήσει τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν βλέπουν drone για αρκετή ώρα πάνω από τις περιουσίες τους.

Διονύσης Μπινιώρης