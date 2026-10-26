Εκλογές στην ΕΟΚ ζήτησε ο Γ. Βρούτσης – “Η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί”

Την άμεση διενέργεια εκλογών ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης από τη διοίκηση της ΕΟΚ, κατά τη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπάσκετ, την οποία ζήτησε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, στον απόηχο των συνταρακτικών εξελίξεων και του σκανδάλου που συγκλονίζει το άθλημα τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη που έχει κλονιστεί μετά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οδήγησαν -μεταξύ άλλων- στην προφυλάκιση του μέχρι χθες προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, δεν μπορεί να επανέλθει με μία απλή ανακατανομή ρόλων στο υπάρχον Δ.Σ. και ότι μόνη λύση αποτελεί η προσφυγή στη βάση των σωματείων, με διενέργεια αρχαιρεσιών αναφέρει το ΑΠΕ.

Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά την αναστολή χρηματοδότησης της ομοσπονδίας που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος, ενώ διευκρίνισε ότι εξαιρούνται της αναστολής οι δαπάνες μισθοδοσίας.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννης Βρούτση μετά τη συνάντηση: «Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ως οφείλω ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων. Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως π.χ. εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».