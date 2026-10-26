Επιδότηση καυσίμων: Τα σενάρια για παράταση έως τα μέσα Νοεμβρίου

Με τις διεθνείς τιμές της ενέργειας να ενισχύονται και τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων να αυξάνεται, το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει, με βάση πληροφορίες, την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της στήριξης, εφόσον οι πιέσεις στην αγορά ενταθούν περαιτέρω.

Οι οριστικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, πάντως, αναμένονται εντός της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών και ο αντίκτυπός τους στην εγχώρια αγορά. Το Brent κινείται, ήδη, κοντά στα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο κύκλο επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Νέες ανατιμήσεις προμηνύει η ΠΟΠΕΚ – Πάνω από 2,16 ευρώ η αμόλυβδη

Στο μεταξύ, ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται και την εβδομάδα που ξεκινά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΠΟΠΕΚ, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανάγκη συνέχισης των μέτρων στήριξης, σε μια περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες δαπάνες.

Την εικόνα της αγοράς αποτυπώνουν και οι μέσες πανελλαδικές τιμές λιανικής που κατέγραψε το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,168 ευρώ ανά λίτρο και η αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,435 ευρώ. Το ντίζελ κίνησης έφτασε τα 2,125 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,192 ευρώ.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, η μέση τιμή ανήλθε σε 1,559 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει της χειμερινής περιόδου. Έτσι με δεδομένη την εικόνα των υψηλών τιμών αλλά και ισχυρές τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις εν μέσω γενικότερης αβεβαιότητας στην αγορά, η παράταση των επιδοτήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος και η διάρκεια της κρατικής παρέμβασης, βέβαια, θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες, αλλά και από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Πόσο κοστίζουν οι επιδοτήσεις και ποια περιθώρια υπάρχουν

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, η συνολική ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτονται από το Δημόσιο και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Στο ντίζελ κίνησης, η επιδότηση ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η ενίσχυση φτάνει τα 10 λεπτά ανά λίτρο και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ το διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα των 300 εκατ. ευρώ δημιουργεί περιθώρια για τη συνέχιση των μέτρων. Ωστόσο, η διάρκεια και η έκταση της στήριξης θα εξαρτηθούν από την πορεία των ενεργειακών τιμών, αλλά και από τη δυνατότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων.

Το αίτημα της Αθήνας για επιπλέον 400 εκατ. ευρώ

Στο φόντο αυτό και με κυρίαρχες τις απόψεις για έναν μακρύ ορίζοντα αβεβαιότητας, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης χωρίς να διακινδυνεύσει τους στόχους του προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, η Αθήνα διεκδικεί από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων που συνδέονται με την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.

Ειδικότερα, με βάση πληροφορίες, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει 300 έως 400 εκατ. ευρώ από το συνολικό κονδύλι του 1 δισ. ευρώ που προορίζεται για ενεργειακές υποδομές, κατευθύνοντάς τα σε στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών. Το αίτημα, ωστόσο, δεν θεωρείται εύκολο να γίνει αποδεκτό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς των συγκεκριμένων πόρων σε μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα αναζητεί υποστήριξη από άλλα κράτη-μέλη, προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Τρεις ευρωπαϊκοί σταθμοί για τις αποφάσεις του Νοεμβρίου

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται, πάντως, να είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση του πλαισίου στήριξης. Στο ευρωπαϊκό ημερολόγιο ξεχωρίζουν το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 29 Οκτωβρίου, το Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου και οι συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις 13 και στις 26-27 Νοεμβρίου 2026.

Η πορεία, προφανώς, των διαπραγματεύσεων και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα προκύψουν θα καθορίσουν τόσο τη διάρκεια των υφιστάμενων επιδοτήσεων όσο και τη δυνατότητα ενεργοποίησης νέων παρεμβάσεων με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Fuel Pass, επιδοτήσεις στην ενέργεια και τηλεργασία

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η επαναφορά του Fuel Pass, η επιδότηση μέρους των αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών μεταφορών, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στα εισιτήρια.

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της τηλεργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Στόχος είναι να περιοριστούν οι καθημερινές μετακινήσεις και, κατ’ επέκταση, η κατανάλωση καυσίμων, προσφέροντας πρόσθετη ανακούφιση σε εργαζομένους και νοικοκυριά.

ΠΗΓΗ:news247.gr