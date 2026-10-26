Pizza Fan – Χωριάτικο: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων

Στο πάγωμα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις μεγάλης φορολογικής απάτης, που ήρθαν πρόσφατα στο φως, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η εντολή αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία της Pizza Fan και των αρτοποιών «Χωριάτικο». Στο πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες που βρίσκονται στην κατοχή των συλληφθέντων.

Ωστόσο, από τη δέσμευση εξαιρούνται ρητά οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή των εργαζομένων. Στόχος της ανεξάρτητης Αρχής είναι η εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης να μην οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους εργαζομένους, οι οποίοι δεν φέρονται να έχουν ευθύνη για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να οδηγηθούν οι 59 έως τώρα συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο, που εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ ενώ απολογούνται ήδη καηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan.

Οι απολογίες στην υπόθεση της Pizza Fan ξεκινούν με πρόσωπα που -κατά τη δικογραφία- είχαν εκτελεστικό ή περιφερειακό ρόλο στην αποδιδόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε πρόκειται να απολογηθεί η δεύτερη ομάδα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν αύριο στα δικαστήρια είναι ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που -κατά τη δικογραφία- είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.

Οι 23 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν:

-Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

-Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

-Άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

-Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία που καταδεικνύουν τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για να αποκρύπτουν μεγάλο μέρος του τζίρου, η παράνομη δράση εκτείνεται στα δέκα έτη.