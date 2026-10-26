Πεζοδρομείται η Oxford Street: Νέα εποχή για τον πιο διάσημο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου

Από σήμερα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο της Oxford Street στο κέντρο του Λονδίνου θα δοθεί στην αποκλειστική χρήση των πεζών και τα οχήματα θα εκτρέπονται σε κοντινούς δρόμους, με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν να χαιρετίζει την πεζοδρόμηση της διάσημης εμπορικής λεωφόρου ως μια «πραγματικά μνημειώδη ευκαιρία για την πρωτεύουσα».

Η Oxford Street, που αποφέρει ετήσιο τζίρο περίπου 3,1 δισεκ. λιρών (4,1 δισεκ. δολαρίων), είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές του κόσμου, με περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε μέρα, ενώ η αλλαγή αυτή γίνεται εγκαίρως για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Λεωφορεία, ταξί, μισθωμένα ή ιδιωτικά οχήματα, ακόμα και ποδήλατα ή τρίκυκλα ταξί δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στο τμήμα αυτό της λεωφόρου μεταξύ της Όρτσαρντ Στριτ και της Γκρέιτ Πόρτλαντ Στριτ, ενώ οι διανομές εμπορευμάτων μπορούν να γίνονται από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν πρόσβαση στη λεωφόρο ανά πάσα στιγμή.

Η περιοχή γίνεται ιδιαίτερα ολοένα και πιο δημοφιλής για επιχειρήσεις και γραφεία χάρη στη γραμμή Ελίζαμπεθ του Μετρό και ο Καν πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της περιοχής, στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Κάνοντας λόγο για έναν «νέο ζωντανό προορισμό», δήλωσε: «Είναι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω το τολμηρό μου όραμα για την Όξφορντ Στριτ να ζωντανεύει από σήμερα. Είναι μια πραγματικά μνημειώδης ευκαιρία για την πρωτεύουσα». Και πρόσθεσε: «Εδώ και αιώνες, η Όξφορντ Στριτ αναδημιουργείται, προσαρμοζόμενη στους καιρούς που αλλάζουν και βοηθώντας παράλληλα να διαμορφωθεί η βρετανική κουλτούρα».

Η ιδέα της πεζοδρόμησης αυτής της λεωφόρου συζητείται εδώ και δεκαετίες, τόνισε ο δήμαρχος του Λονδίνου, δηλώνοντας «υπερήφανος που επιτέλους ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή για τον δρόμο αυτό».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση της πεζοδρόμησης και ενός ευρύτερου σχεδίου αναγέννησης με στόχο ηOxford Street να γίνει ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως εμπορικούς προορισμούς, όπως η Times Square, το Champs-Élysées και η Las Ramblas.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το σχέδιο εφαρμόζεται εσπευσμένα και υπάρχουν φόβοι ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα προκαλέσει συμφόρηση.

ΠΗΓΗ:protothema.gr