«28 Οκτωβρίου 1940: Ξενάγηση σε εθνικά τοπόσημα της Αθήνας» – Ομιλία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία με θέμα «28 Οκτωβρίου 1940: Ξενάγηση σε εθνικά τοπόσημα της Αθήνας». Ομιλητής θα είναι ο κ. Ιωάννης Πούλιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00.
Σύνδεσμος Zoom για ομιλητές :
https://ionio-gr.zoom.us/j/96747483285?pwd=5ULbRMujz2lUotM1NbaoNuA4CYFrZT.1
Σύνδεσμος ζωντανής ροής: https://youtube.com/live/-nWDUwYgbrc?feature=share