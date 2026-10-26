Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 3η Συνάντηση του έργου M.A.R.K.A.T.O. στο Μέτσοβο

Στην 3η Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του ευρωπαϊκού έργου M.A.R.K.A.T.O., που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου στο Μέτσοβο, συμμετείχε το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους μικρούς παραγωγούς και τους επαγγελματίες της χειροτεχνίας.

Στην ανακοίνωση του φορέα, επισημαίνεται: “Το Επιμελητήριο Ζακύνθου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο M.A.R.K.A.T.O., το οποίο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, συμμετείχε στην 3η Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης (3rd Steering Committee Meeting), που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2026 στο Μέτσοβο. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Μετσόβου, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), συγκεντρώνοντας τους εταίρους του έργου από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο των επιμέρους πακέτων εργασίας, την οργάνωση προσεχών εργαστηρίων και διασυνοριακών ανταλλαγών, καθώς και δράσεις που συνδέουν τις παραδοσιακές τεχνικές και δεξιότητες με την ψηφιακή καινοτομία, την πρόσβαση σε νέες αγορές και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγών και χειροτεχνών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε τοπικά εργαστήρια παραδοσιακής χειροτεχνίας, στο οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ και στην Πινακοθήκη Αβέρωφ. Οι επισκέψεις ανέδειξαν τη συμβολή της χειροτεχνίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική οικονομία.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου εκπροσώπησε η Γιοβάννα Καποδίστρια, μέλος του τεχνικού προσωπικού του έργου M.A.R.K.A.T.O., η οποία συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης και στις συζητήσεις για την πρόοδο υλοποίησης και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου, μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο M.A.R.K.A.T.O., επιδιώκει να συμβάλει στην προβολή της τοπικής χειροτεχνικής παράδοσης, στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Παράλληλα, η συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε διασυνοριακές πρωτοβουλίες ενισχύει τη συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και της Ιταλίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη συνεργειών και την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της Ζακύνθου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας, με τους εταίρους να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την αποτελεσματική υλοποίηση των επόμενων δράσεων του έργου.

Λίγα λόγια για το έργο M.A.R.K.A.T.O.

Το M.A.R.K.A.T.O. (Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – Διατήρηση και Αναζωογόνηση της Γνώσης και των Παραδοσιακών Επαγγελμάτων) είναι ένα έργο διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας, με στόχο τη διαφύλαξη, ανάδειξη και μετάδοση των παραδοσιακών τεχνών και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Συνδυάζει την τοπική παράδοση με την ψηφιακή καινοτομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των χειροτεχνικών επιχειρήσεων, την πρόσβασή τους σε νέες αγορές και τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό.

Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση παραδοσιακών επαγγελμάτων, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης, διασυνοριακές ανταλλαγές, καθώς και ψηφιακά εργαλεία προβολής, όπως κοινή διαδικτυακή αγορά και ψηφιακό αρχείο. Το έργο υλοποιείται κατά την περίοδο 27 Μαΐου 2025 – 27 Μαΐου 2027.

Οι εταίροι του έργου

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν έξι φορείς από την Ελλάδα και την Ιταλία:

• Επιμελητήριο Αχαΐας – Επικεφαλής Εταίρος (Ελλάδα)

• Επιμελητήριο Ζακύνθου (Ελλάδα)

• Δήμος Μετσόβου (Ελλάδα)

• Creative Apulia Cluster Association / Distretto Produttivo Puglia Creativa (Ιταλία)

• Ίδρυμα Matera Basilicata 2019 (Ιταλία)

• Δήμος Bisceglie (Ιταλία)

Το έργο M.A.R.K.A.T.O. συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.