Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Ζάκυνθο ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου με προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από μαθητές και σπουδαστές στο Ηρώο των Πεσόντων, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν η επίσημη δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών, των προσκόπων και των σωμάτων ασφαλείας. Η παρέλαση θα γίνει στις 11.45 το πρωί, μπροστά από το Μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026

•11π.μ. Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων των μαθητών, σπουδαστών στο Ηρώο των Πεσόντων, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακύνθου.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

•10.30 π.μ. Επίσημη Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ.κ. Διονύσιος Δ΄, με το ιερατείο της πόλης και εκφώνηση πανηγυρικού λόγου από τον κ. Σταύρο Αμπελά, Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου.

•11:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων από τις Αρχές, τα σώματα ασφαλείας και φορείς του τόπου, σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη.

•11:45 π.μ. Μπροστά από το Μέγαρο της Π.Ε. Ζακύνθου θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και των σωμάτων Ελληνικού Οδηγισμού και Ελλήνων Προσκόπων, καθώς και μηχανοκίνητων τμημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη.

-Μετά το πέρας της παρέλασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας θα δεχθεί στο Μέγαρο της Π.Ε. Ζακύνθου, τις Αρχές και τους Πολίτες του Νομού.