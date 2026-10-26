Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οκτώ αλλοδαποί για κλοπή 65.000 ευρώ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου 2026 οκτώ αλλοδαπούς, ηλικίας 23 έως 36 ετών, για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως επισημαίνεται: “Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου 2026, οκτώ αλλοδαποί, ηλικίας από 23 έως 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ, επιπλέον τέσσερις εξ αυτών κατηγορούνται και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις των ως άνω αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, καθώς όπως προέκυψε, πρωινές ώρες της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, αφαίρεσαν από 37χρονο ομοεθνή συγκάτοικό τους, που εργάζεται ως υπεύθυνος εταιρείας διανομής τροφίμων, το χρηματικό ποσό των -65.000- ευρώ, το οποίο είχε στην οικία που διέμεναν στη Ζάκυνθο.

Επιπλέον, σε βάρος τριών εκ των ανωτέρω δραστών, κατόπιν σχετικής καταγγελίας από τον εργοδότη του 37χρονου αλλοδαπού, σχηματίσθηκε δικογραφία και για έτερο περιστατικό κλοπής χρηματικού ποσού που έλαβε χώρα στην ίδια οικία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου”.