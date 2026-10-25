Έκτακτη συνάντηση Βρούτση – ΕΟΚ τη Δευτέρα μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να παραιτείται από την προεδρία της ΕΟΚ και να παύει να ασχολείται με το άθλημα, όπως ενημέρωσε τον ανακριτή το πρωί της Κυριακής (25/10/2026).

Μετά το τέλος του Βαγγέλη Λιόλιου από την ΕΟΚ, ο Γιάννης Βρούτσης ζήτησε συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ της ομοσπονδίας.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, προκειμένου να ορίσουν τη συνάντηση για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, στο υπουργείο Αθλητισμού.

Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά τις σοβαρές εξελίξεις και τις καταγγελίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Στόχος της συνάντησης είναι να εξεταστούν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και να αναζητηθούν τρόποι για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο άθλημα.

Το μήνυμα από την πλευρά του υπουργείου είναι σαφές: προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.

newsit.gr