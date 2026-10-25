PosoKanei: Το κλικ στο «Ψάξε μου Φθηνότερα» εξοικονομεί σχεδόν 20 ευρώ σε καλάθι 31 προϊόντων

Το καλάθι των 31 προϊόντων περιλάμβανε απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα

Εξοικονόμηση περίπου 20 ευρώ σε ένα καλάθι 31 προϊόντων σούπερ μάρκετ έδειξε δοκιμή της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα» στην πλατφόρμα posokanei.gov.gr, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν οικονομικότερες εναλλακτικές για τις καθημερινές αγορές προϊόντων χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν κατάστημα.

Η μείωση της δαπάνης στο καλάθι των προϊόντων έφτασε τα 19,77 ευρώ στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και τα 20,56 ευρώ στο σούπερ μάρκετ Μασούτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δοκιμής που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της αυτόματης σύγκρισης τιμών για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, το καλάθι των 31 προϊόντων, που περιλάμβανε απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα, κόστιζε αρχικά 103,14 ευρώ στον Σκλαβενίτη, ενώ μετά την επιλογή φθηνότερων εναλλακτικών το ποσό περιορίστηκε στα 83,37 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 19,77 ευρώ ή περίπου 19,2%.

Αντίστοιχα, στον Μασούτη το κόστος της ίδιας λίστας υποχώρησε από τα 104,38 στα 83,82 ευρώ, με την εξοικονόμηση να διαμορφώνεται στα 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.

Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα αφορούν το συγκεκριμένο καλάθι και τις τιμές της δοκιμής και δεν σημαίνουν ότι κάθε καταναλωτής μπορεί να εξασφαλίζει το ίδιο ποσοστό μείωσης σε όλες τις αγορές του.

Πώς λειτουργεί το «Ψάξε μου Φθηνότερα»

Η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία καλύπτει 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε αντίθεση με την απλή σύγκριση του συνολικού κόστους μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» αναζητά οικονομικότερες εναλλακτικές για τα προϊόντα της λίστας μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ.

Ο καταναλωτής δημιουργεί αρχικά το καλάθι του, προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, και η πλατφόρμα εμφανίζει το συνολικό κόστος της λίστας στις διαθέσιμες αλυσίδες. Στη συνέχεια, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη λειτουργία, το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχουν φθηνότερες επιλογές για κάθε προϊόν στην ίδια αλυσίδα και υπολογίζει αυτόματα το νέο κόστος, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση τιμών σε φυλλάδια ή ιστοσελίδες.

Η εξοικονόμηση εξαρτάται από τη σύνθεση της λίστας, τα διαθέσιμα προϊόντα και τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά, επομένως η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε μεγάλη αγορά.

Ιστορικό τιμών και λίστες αγορών έως 50 προϊόντων

Εκτός από την αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών, το PosoKanei.gov.gr προσφέρει ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παρακολουθούν τις μεταβολές και να εξετάζουν εάν μια προσφορά αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση της τιμής.

Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν έως πέντε λίστες αγορών, με μέγιστο αριθμό 50 προϊόντων ανά λίστα, καταχωρίζοντας και την ποσότητα που χρειάζονται ώστε να υπολογίζεται το συνολικό κόστος.

Μέσω κινητού τηλεφώνου παρέχεται επίσης δυνατότητα σάρωσης barcode για την προσθήκη προϊόντων στη λίστα ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγορών μέσα στο κατάστημα.

Η πλατφόρμα επιτρέπει ακόμη τη σύγκριση των ελληνικών τιμών με τον μέσο όρο αντίστοιχων τιμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πάνω από 400.000 ενεργοί χρήστες

Στη χρησιμότητα της πλατφόρμας αναφέρθηκε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών μπορεί να συμβάλει στη μείωση των καθημερινών δαπανών.

«Το PosoKanei αποδεικνύει στην πράξη ότι η διαφάνεια των τιμών μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής.

Όπως ανέφερε, μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας της η πλατφόρμα συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 downloads.

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