Βουλευτής Ζακύνθου | “Προχωράμε στη συνολική αποκατάσταση του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου”

Στις θετικές εξελίξεις με την πρόοδο των εργασιών στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου αναφέρθηκε ο Βουλευτής του νησιού μας τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο. Ο κ. Ακτύπης τόνισε ότι έχει αποκατασταθεί η στέγη και προχωράνε παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου ώστε και πάλι να είναι λειτουργικό.

Η σχετική ανακοίνωση

«Μια σημαντική εκκρεμότητα δεκαετιών για τη Ζάκυνθο μπαίνει επιτέλους σε τροχιά οριστικής επίλυσης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω ότι ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, ενός σπουδαίου κτηρίου, στην καρδιά της πόλης μας, το οποίο παρέμεινε παραμελημένο για περίπου 30 χρόνια.

Επί δεκαετίες, το κτήριο αφέθηκε στη φθορά του χρόνου, χωρίς τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σημαντικές ζημιές δεν οφείλονταν σε πρόβλημα στατικής επάρκειας, αλλά κυρίως στη μακροχρόνια εισροή υδάτων από τη στέγη, με συνέπειες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε πρωτοβουλίες για να δώσουμε ουσιαστική λύση. Μέσα από διαδοχικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, το Εργατικό Κέντρο και τη ΔΥΠΑ, αντιμετωπίσαμε σύνθετα νομικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα, προχωρήσαμε στις απαραίτητες μελέτες και εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Το πρώτο καθοριστικό βήμα έγινε επί των ημερών μας, με την αποκατάσταση της στέγης. Σήμερα, προχωρούμε στο επόμενο σημαντικό στάδιο, με την έναρξη των εργασιών συνολικής αποκατάστασης του κτηρίου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για την ουσιαστική συνεργασία και τον συντονισμό, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την απαιτητική προσπάθεια.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά ένα πρόβλημα στην καρδιά της πόλης μας.

Εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχε αδράνεια, σήμερα υπάρχουν λύσεις, εξασφαλισμένοι πόροι και έργα που προχωρούν. Με σχέδιο, επιμονή και πράξεις, προστατεύουμε την ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ζακύνθου.»