Ασημένιος στο Παγκόσμιο στους κρίκους ο Λευτέρης Πετρούνιας – Ιστορική διάκριση για τον αθλητή του Ζακυνθινού Δ. Ράφτη

Ξανά στις κορυφαίες θέσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και συγκεκριμένα στο αγώνισμα των κρίκων βρέθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας.



Ο σπουδαίος αθλητής του Ζακυνθινού προπονητή Δημήτρη Ράφτη έφτασε σε μια ακόμη καταπληκτική διάκριση κάνοντας υπερήφανη όλη την Ελλάδα καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό που έγινε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ο έμπειρος και πολλάκις επιτυχημένος αθλητής απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αξίζει να βρίσκεται στους κορυφαίους του αθλητισμού, ενώ αξίζουν πολλά εύσημα στον προπονητή του και Ζακυνθινού στην καταγωγή Δημήτρη Ράφτη που βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.



Τι αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Ενόργανης Γυμναστικής για την επιτυχία του.

“Ο «άρχοντας των κρίκων» προσθέτει ακόμη μία σπουδαία διεθνή διάκριση στην τεράστια καριέρα του, ανεβάζοντας την ελληνική σημαία στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ρότερνταμ.

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ρότερνταμ, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Με μια ακόμη παρουσία σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, ο Πετρούνιας εμπλουτίζει το εντυπωσιακό παλμαρέ του και συνεχίζει να τιμά τα ελληνικά χρώματα στο υψηλότερο επίπεδο της ενόργανης γυμναστικής.

Κάθε μετάλλιο στην πορεία του αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και μιας διαδρομής που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.

Μαζί του, άξιοι συγχαρητηρίων ο προπονητής του Δημήτρης Ράφτης και όλη η αποστολή της Εθνικής Ομάδας!

Συγχαρητήρια, Λευτέρη! Μας κάνεις περήφανους για ακόμη μία φορά!”.

Διονύσης Μπινιώρης